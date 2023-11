Rooney přiznal, že pil téměř do omdlení. Kamarádovi ukázal lidskost

Wayne Rooney oblékal dres United téměř 13 let • Pavel Lebeda / Sport

Usměvavý trenér Birminghamu Wayne Rooney • ČTK / AP / Will Matthews

Mnozí vidí pouze peníze, slávu a nekončící pozornost. Někteří fotbalisté však sklouznou do období temna. Alkoholismus, gambling či poškozené duševní zdraví. Legenda Manchesteru United Wayne Rooney v podcastu Roba Burrowa otevřeně mluvil o svých problémech s alkoholem. „Když mi bylo něco přes 20, zůstal jsem pár dní doma a pil jsem skoro do omdlení.“

Zapomíná se, že profesionální sport přináší ústavičné očekávání, tlak a nápor na psychiku. Situaci mnoho hráčů nezvládne a začne sahat po neřestech. Jsou to zkrátka jen lidé. Nešťastným příkladem je i bývalý kapitán anglické reprezentace.

Wayne Rooney v podcastu prozradil, že pil, aby unikl svým problémům na vrcholu kariéry. „Nakonec jsem nevěděl, jak jinak se s tím vypořádat, sáhl jsem po alkoholu, aby mi pomohl se přes to dostat."

Řešit problémy s ostatními či si nechat pomoct od odborníka Rooney odmítal. Rozhodl se s tím vypořádat sám. „Byli lidé, se kterými jsem mohl mluvit, ale rozhodl jsem se to neudělat a snažil jsem se s tím vypořádat sám,“ odvětila ikona „Rudých ďáblů“.

Ragbyové legendě Robu Burrowi také přiznal, že byl kvůli alkoholu několik let na dně. „Když mi bylo něco přes 20, zůstal jsem pár dní doma a pil jsem skoro do omdlení. Nechtěl jsem být mezi lidmi. Někdy se cítíte trapně a někdy máte pocit, že jste lidi zklamali.“

„Měl jsem mnoho různých výzev, jak na hřišti, tak mimo něj. Můj únik byl alkohol,“ odpověděl Rooney na otázku, jak se vypořádal s těžkými chvílemi ve svém životě.

Hlavní tváří podcastu je bývalý vynikající ragbysta Leeds Rhinos Rob Burrow. který nyní bojuje s ALS. Během povídání Rooney ocenil přítele Burrowa za to, jak se s nemocí vypořádává. Zmínil sestru své manželky Coleen Rosie, která zemřela na Rettův syndrom, když jí bylo 14 let. „Z první ruky vím, jaký dopad to může mít na vás a na vaše nejbližší,“ řekl osmatřicetiletý rodák z Liverpoolu.

„Tvoje energie a to, že jsi silný, skutečně pomáhá všem kolem tebe. Vždy tu budu, stějně tak tvoje rodina a blízcí přátelé, aby ti pomohli se vším, co budeš potřebovat,“ pravil od srdce Rooney.

Nový kouč Birminghamu zná Burrowa od doby, kdy před vítězstvím jeho Rhinos ve Velkém finále nad Warringtonem na Old Trafford v roce 2012 obdaroval hráče Leedsu jejich dresy.

Rooney vysvětlil, jak začal podporovat „nosorožce". Říkal jsem si: „Jaký tým budu podporovat?" a vzpomínal jak sledoval zápas Leedsu a byl uchvácen. „Věděl jsem, že je to kontroverzní, hrát za Manchester United a ta rivalita s Leedsem ve fotbale. Ovšem uchvátili mě hráči i celkově tým.“

Na otázku Burrowa, zda by Rooney raději ještě hrál, odpověděl: „Vždy si přeješ, abys byl na hřišti, ale myslím, že jsem hodně přibral. Nevydržel bych ani minutu. Miluji být manažerem. Rád se snažím předat své znalosti a zkušenosti z hraní na nejvyšší úrovni po dobu 20 let."

Rooney byl minulý měsíc jmenován koučem druholigového Birminghamu. Zatím z odkoučovaných pěti zápasů čtyři prohrál a jeden remizoval.