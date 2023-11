Rozhodčí u soudu přiznal, jak dělil úplatky za zápasy. Berbr: Raději mlčím

Za jeden zápas 20 tisíc korun, za druhý pak 30 tisíc, o které se podělil s asistenty a delegátem. To jsou dvě utkání, která Tomáš Grímm podle svých slov ovlivnil na žádost manažera fotbalistů Vyšehradu Romana Rogoze.

K tomu se už během přípravného období přiznal, přijal status spolupracujícího obviněného a následně úspěšně požádal o dohodu o vině a trestu. Díky ní od soudu odešel pouze s podmíněným pravomocným trestem a pokutou 198 000 korun.

Přesto si ho soudce Vladimír Žák povolal coby svědka a Grímm znovu opakoval známé věci. Konkrétně to, že ho Roman Rogoz oslovil, aby za úplatu ovlivnil utkání ČFL Radotín–Dobrovice (0:0, 3:1 na pen.) ze 4. května 2019 v neprospěch domácích, kteří soupeřili s Vyšehradem o postup do druhé ligy. Přestože se ovlivnění nezdařilo, odměna dorazila. „Dostal jsem dvacet tisíc, které jsem si celé nechal,“ potvrdil u soudu Grímm.

A pak, že přijal úplatu v souvislosti s utkáním ČFL Vyšehrad–Ústí nad Orlicí (2:0) z 25. května téhož roku. „Dostal jsem třicet tisíc. Dvanáct jsem si nechal já, zbytek jsem rozdělil mezi asistenty a delegáta,“ zopakoval své přiznání Grímm. „Znal jsem je dobře. Nebál jsem se, že by šli třeba na policii.“

Asistenty rázem bohatšími šest tisíc byli Marek Janoch a Jiří Kříž (neplést se současným asistentem stejného jména), delegátem Miroslav Skála.

Proč v prvém případě jel jen na sebe? „Asistenty jsem neznal dobře.“

Soudce Vladimír Žák se trpělivě dotazoval na zapojení Romana Berbra do těchto dvou utkání. Obžaloba mimo jiné říká, že bývalý místopředseda asociace měl o nekalém jednání povědomí a aktivně Grímma přesvědčoval, aby zápasy ovlivnil ve prospěch zájmů Vyšehradu.

Přestřelka mezi obhájcem a soudcem

Grímm nyní zopakoval, že sám tehdy informoval Berbra, že Zápy – další uchazeč o postup – a Radotín projevily zájem, aby Vyšehrad ztratil v zápase proti Ústí nad Orlicí. Berbr mu prý zakázal nabídku přijmout, což si Grímm vyložil, že má vyhrát Vyšehrad.

Do jednání soudu vstoupil Berbrův obhájce Michal Sýkora. Jako snad zatím pokaždé vznesl námitku směrem k počínání soudce. „Avizoval jste doplňující výslech, ale vy ten výslech opakujete. Jako byste čekal, až přijdou odpovědi. Ze soudu se stává pomocník obžaloby. To je nezákonný postup,“ prohlásil, čímž soudce lehce namíchl.

„Ptám se v jiném kontextu a s jiným cílem. A nebudu tu nikomu vysvětlovat, kam tím směřuju. Odmítám poněkolikáté, že by soud vystupoval jako pomocník obžaloby. Naprosto, naprosto se ohrazuji. Není to náš cíl v žádném případě. Vy vůbec zatím nemůžete tušit, jaký je náš pohled na jednotlivé důkazy, ani co z nich vyvozujeme. Námitku nepřijímám,“ prohlásil Vladimír Žák, čímž odmítl, že by se jednalo o zbytečný nebo opakovaný výslech.

Ten ještě chvíli pokračoval. Později se zeptal také obhájce Sýkora. „Jak hodnotíte své chování z toho pohledu, že jste přijal peníze?“ chtěl vědět. „Byla to z mé strany chyba,“ odpověděl Grímm.

Jako poslední dostal slovo Roman Berbr. „Já raději dnes budu mlčet,“ řekl jenom.