Pelta dnes (asi) do vězení. Podal třetí žádost o odklad nástupu trestu, vyhoví soud?
Dvakrát Miroslav Pelta požádal o odklad nástupu trestu ze zdravotních důvodů, dvakrát městský soud jeho žádost zamítl. V neděli se proto na soud obrátil potřetí. Pokud opět přijde odmítavé stanovisko, musí se bývalý šéf českého fotbalu v pondělí hlásit ve vazební věznici v Liberci, kde si má odpykat nepodmíněný trest ve výši pěti a půl roku za ovlivnění rozdělení dotací do sportu.
Miroslav Pelta leží od 25. září v pražské Ústřední vojenské nemocnici s vleklými zdravotními potížemi. Jeho stav se sice zlepšil, přesto lékaři nedoporučují opuštění zdravotního zařízení.
„Došlo k nějakým komplikacím, ale více se ke zdravotnímu stavu klienta nechci a ani nemohu vyjadřovat,“ řekl Peltův advokát Bronislav Šerák ve čtvrtek. „Na základě aktuální dokumentace o zdravotním stavu klienta jsme rozhodli podat žádost o odklad výkonu trestu,“ doplnil.
Soud žádosti nevyhověl, a to podle informací Sportu už podruhé.
To platilo v sobotu. Bronislav Šerák v neděli předložil Městskému soudu další lékařské zprávy dokládající, že převoz pacienta není v souladu s názorem mediků. „Teď čekáme na verdikt,“ říkal odpoledne s tím, že jasno bude patrně až v pondělí dopoledne.
Jaký může verdikt být? „Soud rozhoduje, zda jsou ohroženy život a zdraví pacienta. Když konstatují, že nejsou, nebo jen natolik, že se situace dá řešit ve vězeňských zařízeních, žádost o odložení trestu zamítnou,“ objasnil Šerák.
Pokud dojde k popisované variantě, musí Pelta v nemocnici podepsat revers, že odchází na vlastní žádost a s vědomím možných negativních následků. A dopoledne se bude hlásit ve vazební věznici v Liberci, odkud se zase patrně přesune do vězeňské nemocnice v Praze na Pankráci.
Pelta byl odsouzen na pět a půl roku. Zadržen byl v květnu 2017, ve vazbě strávil měsíc, v červnu stejného roku byl propuštěn. Společně s ním byla za stejné prohřešky proti zákonu odsouzena také bývalá náměstkyně ministerstva školství Simona Kratochvílová, a to na šest let. Ta se v úterý bude hlásit v ženské věznici v Brně.