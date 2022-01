ONLINE NHL: Voráček hraje proti Philadelphii! V akci Pastrňák i Hertl

Velmi zajímavý souboj čeká v rámci nočního programu, který nabídne celkem devět utkání, Jakuba Voráčka. Český útočník si poprvé po návratu do Columbusu zahraje proti Philadelphii, kde strávil deset sezon. Do akce jde i kanonýr David Pastrňák, jemuž se po pomalém rozjezdu sezony začíná střelecky dařit. Prosadí se proti Washingtonu, v jehož brance by měl nastoupit Vítek Vaněček? Ve 4:00 nastoupí San Jose s Tomášem Hertlem v Seattlu. Všechny zápasy sledujte ONLINE.