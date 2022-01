Pastrňák v NHL rozhodl o výhře Bostonu, gól a asistence pro Zachu

Český hokejový útočník Pavel Zacha gólem a nahrávkou pomohl New Jersey k výhře 7:4 nad Carolinou. V dresu poražených Hurricanes jednou asistoval Martin Nečas. V sobotním programu NHL bodoval také David Pastrňák, jenž vstřelil vítěznou branku Bostonu při výhře 3:2 nad Winnipegem.

Ve třech duelech se představili čeští brankáři a hned dva z nich pomohli svým týmům k zisku plného počtu bodů. Petr Mrázek sedmadvaceti zásahy dovedl Toronto k vítězství 3:1 na ledě NY Islanders a Vítek Vaněček kryl dvacet pokusů při výhře Washingtonu nad Ottawou 3:2 v prodloužení. Nedařilo se Karlu Vejmelkovi, jenž po šesti inkasovaných brankách z dvaceti střel v úvodu třetí části střídal, jeho Arizona nakonec podlehla NY Rangers 3:7.

Carolina do utkání proti New Jersey vstoupila lépe a po šesti minutách vedla 2:0. Devils, i díky Zachovým dvěma bodům, dokázali stav utkání otočit a došli si pro výhru 7:4. Český útočník protrhl svou pětizápasovou sérii bez bodu ve 32. minutě, kdy rozjel akci na jejímž konci byl Andreas Johnsson. Sedmadvacetiletý Švéd vstřelil gól na 4:3 a poprvé v zápase poslal domácí do vedení.

V 54. minutě přidal Zacha k asistenci také gól. Český útočník dorazil do odkryté branky střelu Dawsona Mercera a ukončil deset zápasů trvající čekání na gól. I přes dlouhý půst je brněnský rodák s deseti brankymi čtvrtým nejlepším českým střelcem v soutěži.

Druhým nejlepším kanonýnerm mezi českými hokejisty je Pastrňák, jenž proti Winnipegu vstřelil svou 19. branku v ročníku a rozhodl o výhře Bruins 3:2. Český útočník se prosadil podruhé za sebou a za svůj výkon byl vyhlášen druhou hvězdou utkání.

Zobrazit online přenos Góly Domácí: 01:29. J. Skinner, 15:33. Tage Thompson, 15:57. Tage Thompson, 18:00. Krebs, 22:24. Krebs, 44:36. J. Skinner Hosté: 11:19. Ristolainen, 12:44. Giroux, 54:49. Giroux Sestavy Domácí: Houser (Dell) – Jokiharju, Dahlin (A), Pysyk (A), M. Samuelsson, Hägg, Bryson – Tuch, Tage Thompson, J. Skinner – B. Murray, Cozens, V. Olofsson – Jankowski, Krebs, R. Asplund – Hayden, Eakin, Bjork. Hosté: M. Jones (18. Hart) – Braun, Provorov (A), Sanheim, York, Ristolainen, Yandle – Atkinson, Giroux (C), J. van Riemsdyk – Konecny, Laughton (A), Lindblom – Mayhew, Frost, Allison – J. Cates, MacEwen, Willman. Rozhodčí St. Pierre, Markovic – Alphonso, Kelly Stadion KeyBank Center, Buffalo Návštěva 9 264 diváků

Zobrazit online přenos Góly Domácí: 11:37. O. Steen, 22:31. Coyle, 43:59. Pastrňák Hosté: 02:46. Harkins, 19:34. Copp Sestavy Domácí: T. Rask (Ullmark) – McAvoy (A), Grzelcyk, Carlo, Vaakanainen, Clifton, Forbort – Craig Smith, Bergeron (C), B. Marchand (A) – Pastrňák, Haula, T. Hall – O. Steen, Coyle, DeBrusk – Lazar, T. Nosek, N. Foligno. Hosté: Hellebuyck (Berdin) – DeMelo, Morrissey (A), Pionk, Dillon, N. Schmidt, Samberg – Wheeler (C), Scheifele (A), Copp – Perfetti, Dubois, Connor – Vesalainen, Lowry, P. Stastny – Poganski, Toninato, Harkins. Rozhodčí McCauley, St. Laurent – Hunt, Shewchyk Stadion TD Garden, Boston Návštěva 17 850 diváků

Zobrazit online přenos Góly Domácí: 08:20. Newhook, 28:57. Ničuškin, 61:16. Landeskog Hosté: 38:17. Lehkonen, 48:06. Suzuki Sestavy Domácí: Kuemper (Francouz) – Makar, D. Toews, Girard, J. Johnson, E. Johnson, MacDermid – Rantanen (A), MacKinnon (A), Landeskog (C) – Burakovsky, Kadri, Ničuškin – Compher, Newhook, L. O'Connor – Jost, M. Malcev, Aube-Kubel. Hosté: Primeau (McNiven) – D. Savard, Chiarot (A), Petry (A), Kulak, Ch. Wideman, A. Romanov – Toffoli (A), Suzuki, Lehkonen – M. Hoffman, Dvorak, Dauphin – Josh Anderson, Evans, R. Pitlick – C. Paquette, Poehling, Pezzetta. Rozhodčí Walsh, Hanson – McNamara, Rody Stadion Ball Arena, Denver Návštěva 17 646 diváků

Zobrazit online přenos Góly Domácí: 03:15. Trouba, 31:30. Kreider, 35:26. J. Gauthier, 36:33. Panarin, 38:42. Kreider, 41:33. Trouba, 50:06. Kreider Hosté: 02:29. L. O'Brien, 06:58. Ladd, 27:03. Keller Sestavy Domácí: Šesťorkin (A. Georgijev) – R. Lindgren, A. Fox, K'A. Miller, Trouba, Nemeth, B. Schneider – Kreider (A), Zibanejad, Dryden Hunt – Panarin (A), R. Strome, Goodrow (A) – Lafreniere, Chytil, J. Gauthier – K. Rooney, Reaves, McKegg. Hosté: K. Vejmelka (42. Wedgewood) – Gostisbehere, J. Moser, Strälman, Chychrun (A), Ljubuškin, Capobianco – Crouse, Johan Larsson, Kessel – Keller (A), T. Boyd, N. Schmaltz – Ladd (A), Riley Nash, Ch. Fischer – L. O'Brien, Galchenyuk, L. Eriksson. Rozhodčí Nicholson, Dunning – Suchánek, Nagy Stadion Madison Square Garden, New York Návštěva 17 006 diváků

Zobrazit online přenos Góly Domácí: 19:01. Parise Hosté: 13:26. Marner, 19:59. Engvall, 29:43. Rielly Sestavy Domácí: Varlamov (I. Sorokin) – Chára, Dobson, Pelech, Mayfield, Salo, Greene – A. Lee (C), Barzal, Czarnik – Beauvillier, Nelson, Bailey (A) – Parise, Pageau, Bellows – M. Martin, Cizikas, Clutterbuck (A). Hosté: P. Mrázek (J. Campbell) – Rielly (A), Brodie, R. Sandin, Liljegren, Dermott, C. Dahlström – Bunting, Matthews, Marner (A) – Kerfoot, Tavares (C), W. Nylander – I. Michejev, Kämpf, Engvall – Simmonds, Spezza, Joey Anderson. Rozhodčí L´Ecuyer, MacDougall – Daisy, Deschamps Stadion UBS Arena, New York Návštěva 17 255 diváků

Zobrazit online přenos Góly Domácí: 41:39. Ovečkin, 49:43. Ovečkin, 61:13. Bäckström Hosté: 01:22. Chabot, 26:07. Sanford Sestavy Domácí: Vaněček (Samsonov) – J. Schultz, Fehérváry, T. van Riemsdyk, Kempný, Irwin, Cholowski – Hathaway, Kuzněcov, Ovečkin (C) – T. Wilson (A), Bäckström (A), Protas – Sheary, Eller, McMichael – Leason, N. Dowd, Hagelin. Hosté: M. Murray (A. Forsberg) – Bernard-Docker, Chabot (A), Zub, Holden, J. Brown, Brännström – Batherson, Norris, B. Tkachuk (C) – Sanford, Stützle, Formenton – Watson, Gambrell, N. Paul (A) – Gaudette, Tierney, C. Bishop. Rozhodčí Kozari, Sutherland – Tobias, Fournier Stadion Capital One Arena, Washington Návštěva 18 573 diváků

Zobrazit online přenos Góly Domácí: 17:33. Bastian, 19:06. Bastian, 28:48. M. McLeod, 31:16. A. Johnsson, 38:19. Bratt, 52:51. J. Hughes, 53:55. Zacha Hosté: 02:20. A. Svečnikov, 05:46. Cole, 23:27. Leivo, 35:34. Skjei Sestavy Domácí: J. Gillies (Blackwood) – Severson (A), Siegenthaler, P. K. Subban, Graves, Ch. Jaroš, Colton White – Tatar, N. Hischier (C), Zacha – Bratt, J. Hughes (A), Šarangovič – Kuokkanen, Mercer, A. Johnsson – Bastian, M. McLeod, Vesey. Hosté: LaFontaine (Raanta) – A. DeAngelo, Slavin (A), Pesce, Skjei, Brendan Smith, Cole – Jarvis, Aho (A), Niederreiter – M. Nečas, Trocheck, A. Svečnikov – Fast, J. Staal (C), Lorentz – Stepan, Kotkaniemi, Leivo. Rozhodčí Pochmara, Hebert – O’Quinn, Brisebois Stadion Prudential Center, Newark Návštěva 13 657 diváků

Zobrazit online přenos Góly Domácí: 32:46. Cousins, 34:21. Duchene, 50:44. F. Forsberg, 58:12. Duchene Hosté: 38:51. Erne Sestavy Domácí: Saros (Rittich) – Josi (C), A. Carrier, Ekholm (A), Benning, Tennyson, Borowiecki – F. Forsberg, Mikael Granlund (A), Duchene – Johansen, Kunin, Trenin – Sissons, Jeannot, Cousins – McCarron, Tomasino, Cole Smith. Hosté: Nedeljkovic (Pickard) – DeKeyser (A), Seider, M. Staal (A), Hronek, Leddy, G. Lindström – Naměstnikov, Dylan Larkin (C), L. Raymond – Bertuzzi, P. Suter, Fabbri – Erne, M. Rasmussen, Zadina – Givani Smith, Veleno, Gagner. Rozhodčí South, Luxmore Stadion Bridgestone Arena, Nashville

Zobrazit online přenos Góly Domácí: 19:30. J. Eriksson Ek, 50:45. Kaprizov, 57:56. K. Fiala, 64:22. M. Foligno Hosté: 09:51. Borgström, 17:07. DeBrincat, 52:03. Borgström Sestavy Domácí: Kähkönen (A. Hammond) – Goligoski, Spurgeon (C), D. Kulikov, Dumba (A), Merrill, Addison – Kaprizov, Hartman, Zuccarello – Greenway, J. Eriksson Ek, M. Foligno (A) – Boldy, F. Gaudreau, K. Fiala – Dewar, N. Sturm, Duhaime. Hosté: Lankinen (M.-A. Fleury) – McCabe, S. Jones, de Haan, C. Murphy (A), C. Jones, E. Gustafsson – Hagel, D. Strome, P. Kane (A) – DeBrincat (A), J. Toews (C), D. Kubalík – Kurashev, Dach, Entwistle – Lafferty, R. Carpenter, Borgström. Rozhodčí Anderson, O'Rourke – Baker, Galloway Stadion Xcel Energy Center, St. Paul Návštěva 19 092 diváků

Zobrazit online přenos Góly Domácí: 25:35. Bouchard, 29:41. Bouchard, 38:19. Brendan Perlini, 54:29. Draisaitl, 59:59. Draisaitl Hosté: 08:30. M. Tkachuk, 19:21. Lucic, 39:16. Hanifin Sestavy Domácí: Koskinen (S. Skinner) – Nurse (A), Bouchard, Keith, Ceci, K. Russell, Koekkoek – Brendan Perlini, McDavid (C), Yamamoto – Foegele, Draisaitl (A), Puljujärvi – Benson, R. McLeod, Turris – Devin Shore, D. Ryan, Sceviour. Hosté: Markström (Vladař) – Hanifin, R. Andersson, Kylington, Ch. Tanev, Zadorov, Gudbranson – J. Gaudreau, E. Lindholm, M. Tkachuk (A) – Mangiapane, Backlund (A), Coleman – Lucic, Monahan (A), D. Dubé – T. Lewis, B. Richardson, B. Ritchie. Rozhodčí Skilliter, Syvret – Berg, Gawryletz Stadion Rogers Place, Edmonton Návštěva 9 150 diváků