NHL ONLINE: Nečas proti Chytilovi o třetí výhru, Oilers mohou postoupit

Český útočník Martin Nečas v dresu Caroliny během utkání play off s New York Rangers • ČTK / AP / John Minchillo

Connor McDavid je v play off k nezastavení • Reuters

Noční program play off NHL nabízí dva zápasy, ve kterých se může rozhodnout o dalším postupujícím týmu do dalšího kola. Série mezi Carolinou (Martin Nečas) a New York Rangers (Filip Chytil) se za vyrovnaného stavu 2:2 přesouvá zpět na hřiště Hurricanes. Blízko k postupu je nyní Edmonton. V bitvě o Albertu proti Calgary vedou Oilers 3:1 na zápasy. ONLINE přenosy utkání sledujte na iSport.cz.