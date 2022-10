NHL ONLINE: Palát poprvé za Devils, Rutta v dresu Pens. Chytá Vejmelka

Český útočník Ondřej Palát startuje první sezonu v dresu New Jersey Devils • profimedia.cz

Ondřej Palát si připisuje premiéru v dresu New Jersey proti Philadelphii • profimedia.cz

Český útočník New Yorku Rangers Filip Chytil • ČTK/AP

Nová sezona NHL už se naplno rozjíždí i v zámoří. Noční program nabízí celkem 10 zápasů, ve kterých se představují také čeští hokejisté. Útočník Ondřej Palát si připisuje premiéru v dresu New Jersey proti Philadelphii. Brankář Karel Vejmelka v brance Arizony startuje utkání s Pittsburghem, za který debutuje bek Jan Rutta. New York Rangers s Filipem Chytilem v sestavě hrají na hřišti Minnesoty. V Calgary se představuje úřadující šampion z Colorada, za který by měl chytat Pavel Francouz. ONLINE přenosy utkání sledujte na iSport.cz.