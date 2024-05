NHL ONLINE: Boston - Toronto 1:1. Prodloužení! Ve hře Pastrňák pro MS

David Pastrňák slaví s parťáky druhý gól v play off NHL • ČTK / AP / Frank Gunn

Boston ještě nestvrdil postup do druhého kola Stanley Cupu • Profimedia.cz

Rozhodující duel! V noci hraje Boston s Torontem sedmý zápas série, která je vyrovnaná 3:3. Utkání jde za stavu 1:1 po brankách hostujícího Williama Nylandera a domácího Hampuse Lindholma do prodloužení, kromě příznivců obou klubů ho pochopitelně sledují i čeští fanoušci, které zajímá to, jak Bruins dopadnou. Když prohrají a vypadnou, bude to znamenat, že na domácí mistrovství světa s největší pravděpodobností přiletí David Pastrňák. ONLINE přenos sledujte na iSport.cz.