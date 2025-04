NHL ONLINE: Pastrňák proti Crosbymu. New Jersey si chce upevnit pozici pro play-off

Čtyřmi zápasy pokračuje nedělní program NHL. České fanoušky bude zajímat souboj Pittsburghu s Bostonem v čele s Davidem Pastrňákem, jenž už překonal hranici 100 kanadských bodů. Oba týmy už ale s předstihem vědí, že se do letošního play-off nepodívají. Do vyřazovacích bojů neprojdou ani Islanders, jenž se střetnou s New Jersey. Od 19 hodin také hrají Ottawa s Philadelphií a hodinu před půlnocí vyjedou na led Carolina a Toronto. Všechny zápasy sledujte v ONLINE přenosu na iSport.cz.