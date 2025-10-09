NHL ONLINE: Pastrňák proti Chicagu, Nečas s Utahem. V akci Kulich i Dobeš

Předplatné

Nejlepší hokejová liga světa se opět rozjíždí, a to tentokráte celkem čtrnácti zápasy. Šanci přidat další body má David Pastrňák proti Chicagu, Jiří Kulich se chce zapsat v novém ročníku poprvé do statistik v duelu s New York Rangers. Martin Nečas prahne po rozšíření gólové sbírky proti Utahu, kterého se bude snažit vychytat jeden z dua Karel Vejmelka - Vítek Vaněček. Montreal potvrdil Jakuba Dobeše jako startovacího gólmana v utkání v Detroitu. V akci jsou i další Češi. Všechna střetnutí NHL sledujte ONLINE na webu iSport.

