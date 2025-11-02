Předplatné

Nečas se znovu trefil, bodoval i Zacha. Vladař propadl proti Torontu, musel střídat

Video placeholder
Nečas podepsal s Coloradem! Pohádková smlouva. Zaváhal Pastrňák? | První dojem • Zdroj: isport.cz
Danielu Vladařovi nevyšel zápas proti Torontu
Boston v domácím souboji s Carolinou
Colorado padlo na ledě San Jose
Boston v domácím souboji s Carolinou
Colorado padlo na ledě San Jose
Boston v domácím souboji s Carolinou
9
Fotogalerie
iSport.cz, ČTK
NHL
Začít diskusi (0)

Danielovi Vladařovi nevyšel zápas proti Torontu. Český gólman hájící barvy Philadelphie v úvodu třetí třetiny za stavu 1:4 střídal a Flyers nakonec padli 2:5. Martin Nečas gólem neodvrátil prohru Colorada 2:3 na ledě San Jose. K vítězství naopak pomohl Pavel Zacha, jehož Boston porazil Carolinu 2:1.

Vladař do zápasu v Torontu vstupoval jako brankář s druhou nejlepší úspěšností zákroků v lize. Před duelem proti Maple Leafs se pyšnil 94procentní úspěšností zákroků a na záda koukal pouze Jonathanu Quickovi z New York Rangers, utkání v kanadské metropoli mu ale vůbec nevyšlo. Z 19 střel inkasoval čtyři branky a po 33 vteřinách třetí třetiny přenechal místo v náhradníkovi Alexeji Kolosovi.

Flyers k obratu nepomohla ani změna v brankovišti. Celek z Philadelphie prohrál po třech výhrách za sebou a v tabulce Východní konference klesl na 10. místo za Boston, který v sobotním programu porazil Carolinu a radoval se z třetí výhry v řadě.

Asistencí u prvního gólu Bruins se na vítězství 2:1 podílel Pavel Zacha, jenž vylepšil svou bodovou sbírku na dva góly a 10 asistencí. David Pastrňák i přes čtyři střelecké pokusy vyšel bodově naprázdno a přišel o pozici nejproduktivnějšího Čecha v NHL.

Přeskočil ho Nečas, jenž skóroval i ve druhém utkání po podpisu lukrativní osmileté smlouvy hned v první minutě. V utkání na ledě San Jose otevřel skóre už po 30 sekundách, ale hosté nakonec prohráli 2:3 v prodloužení. V 62. minutě rozhodl Švýcar Philipp Kurashev svou druhou brankou v zápase.

Nečas se trefil ve třetím utkání po sobě a na kontě má 17 bodů. Před Pastrňáka se v pořadí nejproduktivnějších Čechů dostal díky více nastříleným gólům. Rodák z Nového Města na Moravě se prosadil už podeváté a spolu s osmičkou dalších hokejistů pronásleduje Nathana MacKinnona a Colea Caufielda, kteří s deseti přesnými zásahy vládnou ligovým statistikám.

KonecLIVE
21

KonecLIVE
52

KonecLIVE
42

KonecLIVE Po prodl.
32

KonecLIVE Sam. nájezdy
43

KonecLIVE Sam. nájezdy
43

KonecLIVE Po prodl.
43

KonecLIVE
25

KonecLIVE
32

KonecLIVE
52

KonecLIVE
14

KonecLIVE Po prodl.
32

KonecLIVE Po prodl.
23

Východní konference
#TýmZVVPPPPSkóreB
1Pittsburgh13802346:3618
2Devils12810345:3618
3Montreal12450344:3618
4Detroit12620441:3916
5Carolina11430441:3214
6Columbus11520438:3314
7Rangers13422531:3114
8Ottawa13422548:5114
8Boston14520745:4814
10Flyers11331432:2913
11Washington12511531:2913
12Buffalo12413437:3813
12Toronto12421543:4413
14Florida12511531:3413
15Tampa11322431:3112
16Islanders11501537:4011
    Západní konference
    #TýmZVVPPPPSkóreB
    1Colorado13705147:3519
    2Winnipeg12810345:3018
    3Utah11620340:3016
    4Vegas11513239:3215
    5Edmonton13423441:4115
    6Dallas12513333:3615
    7Seattle Kraken11324230:3214
    8Kings13234437:4414
    9Anaheim10421337:3313
    10Chicago12413438:3513
    11Vancouver13330735:4112
    12Nashville13412633:4312
    13Minnesota13313637:4911
    14San Jose12132640:5010
    15St. Louis12302734:518
    16Calgary13112929:476

      Začít diskuzi

      Hokej 2025

      Česká hokejová reprezentace
      Výsledky MS v hokeji 2025ZOH hokejReprezentace

      Česká hokejová extraliga

      Přestupy v Extralize ONLINE

      NHL

      Přestupy NHL

      Hokej výsledky * Reprezentace

      Doporučujeme

      Články z jiných titulů