NHL ONLINE: Pastrňák se Zachou hrají doma, v akci také Hertl či Dobeš. Anaheim vyzve Dallas

David Pastrňák se raduje z branky proti Islanders
David Pastrňák se raduje z branky proti Islanders
Lukáš Dostál 32 zákroky pomohl Anaheimu k výhře 4:1 nad New Jersey
Lukáš Dostál 32 zákroky pomohl Anaheimu k výhře 4:1 nad New Jersey
David Pastrňák v akci proti Islanders
Kapitán Pittsburghu Sidney Crosby
Devatenáctiletý kanadský útočník Macklin Celebrini září v NHL
Kanadský forvard Macklin Celebrini vládne NHL v devatenácti letech
Kanadský forvard Macklin Celebrini vládne NHL v devatenácti letech
V zámoří se hrají další zápasy nejslavnější hokejové ligy světa a znovu u toho nebudou chybět ani čeští hráči. NHL v noci ze čtvrtka na pátek čeká hned devět zápasů. V akci budou David Pastrňák i Pavel Zacha, jejich Boston se představí doma proti Ottawě. O další body zabojuje také Vegas s Tomášem Hertlem, New Jersey Ondřeje Paláta nebo Anaheim, jehož branku hájí české duo Lukáš Dostál a Petr Mrázek. Na skvělou formu z úvodu sezony bude chtít navázat také gólman Jakub Dobeš v dresu Montrealu. Všechny duely nočního programu NHL sledujte ONLINE na webu iSport.

Kanadské bodování
#HráčTýmGAKBZ+/-
1.Macklin CelebriniSan Jose81321144
2.Connor McDavidEdmonton4172115-3
3.Nathan MacKinnonColorado101020149
4.Mark ScheifeleWinnipeg91120137
5.William NylanderToronto61420118
6.Jack EichelVegas81119126
7.Nick SuzukiMontreal31619139
8.Jevgenij MalkinPittsburgh31619145
9.Martin NečasColorado9918148
10.Kirill KaprizovMinnesota8101814-5

Východní konference
#TýmZVVPPPPSkóreB
1Montreal13451348:4119
2Pittsburgh14802449:4018
3Devils13810446:4018
4Detroit14630544:4218
5Toronto14621552:5017
6Carolina12530444:3216
7Boston15530749:5116
8Washington13611537:3015
9Flyers13341538:3515
10Tampa13422537:3614
11Columbus13520641:4114
12Buffalo13414438:4014
13Ottawa13422548:5114
13Islanders13602543:4614
13Rangers14422631:3414
16Florida13511634:4113
    Západní konference
    #TýmZVVPPPPSkóreB
    1Colorado14805150:3721
    2Winnipeg13810445:3318
    3Utah14630547:4018
    4Anaheim12621348:3717
    5Vegas12613240:3217
    6Dallas13523337:3917
    7Edmonton15424546:4816
    8Kings14334440:4416
    9Seattle Kraken13424334:3916
    10Chicago14513544:4015
    11Vancouver15340842:5014
    12Nashville15414639:5114
    13San Jose14233648:5413
    14Minnesota14323640:5113
    15Calgary15312936:4910
    16St. Louis14402838:5910

