NHL ONLINE: Pastrňák se Zachou hrají doma, v akci také Hertl či Dobeš. Anaheim vyzve Dallas
V zámoří se hrají další zápasy nejslavnější hokejové ligy světa a znovu u toho nebudou chybět ani čeští hráči. NHL v noci ze čtvrtka na pátek čeká hned devět zápasů. V akci budou David Pastrňák i Pavel Zacha, jejich Boston se představí doma proti Ottawě. O další body zabojuje také Vegas s Tomášem Hertlem, New Jersey Ondřeje Paláta nebo Anaheim, jehož branku hájí české duo Lukáš Dostál a Petr Mrázek. Na skvělou formu z úvodu sezony bude chtít navázat také gólman Jakub Dobeš v dresu Montrealu. Všechny duely nočního programu NHL sledujte ONLINE na webu iSport.
NHL - Základní část - 2025/2026
|#
|Hráč
|Tým
|G
|A
|KB
|Z
|+/-
|1.
|Macklin Celebrini
San Jose
|8
|13
|21
|14
|4
|2.
|Connor McDavid
Edmonton
|4
|17
|21
|15
|-3
|3.
|Nathan MacKinnon
Colorado
|10
|10
|20
|14
|9
|4.
|Mark Scheifele
Winnipeg
|9
|11
|20
|13
|7
|5.
|William Nylander
Toronto
|6
|14
|20
|11
|8
|6.
|Jack Eichel
Vegas
|8
|11
|19
|12
|6
|7.
|Nick Suzuki
Montreal
|3
|16
|19
|13
|9
|8.
|Jevgenij Malkin
Pittsburgh
|3
|16
|19
|14
|5
|9.
|Martin Nečas
Colorado
|9
|9
|18
|14
|8
|10.
|Kirill Kaprizov
Minnesota
|8
|10
|18
|14
|-5
|#
|Tým
|Z
|V
|VP
|PP
|P
|Skóre
|B
|1
Montreal
|13
|4
|5
|1
|3
|48:41
|19
|2
Pittsburgh
|14
|8
|0
|2
|4
|49:40
|18
|3
Devils
|13
|8
|1
|0
|4
|46:40
|18
|4
Detroit
|14
|6
|3
|0
|5
|44:42
|18
|5
Toronto
|14
|6
|2
|1
|5
|52:50
|17
|6
Carolina
|12
|5
|3
|0
|4
|44:32
|16
|7
Boston
|15
|5
|3
|0
|7
|49:51
|16
|8
Washington
|13
|6
|1
|1
|5
|37:30
|15
|9
Flyers
|13
|3
|4
|1
|5
|38:35
|15
|10
Tampa
|13
|4
|2
|2
|5
|37:36
|14
|11
Columbus
|13
|5
|2
|0
|6
|41:41
|14
|12
Buffalo
|13
|4
|1
|4
|4
|38:40
|14
|13
Ottawa
|13
|4
|2
|2
|5
|48:51
|14
|13
Islanders
|13
|6
|0
|2
|5
|43:46
|14
|13
Rangers
|14
|4
|2
|2
|6
|31:34
|14
|16
Florida
|13
|5
|1
|1
|6
|34:41
|13
|#
|Tým
|Z
|V
|VP
|PP
|P
|Skóre
|B
|1
Colorado
|14
|8
|0
|5
|1
|50:37
|21
|2
Winnipeg
|13
|8
|1
|0
|4
|45:33
|18
|3
Utah
|14
|6
|3
|0
|5
|47:40
|18
|4
Anaheim
|12
|6
|2
|1
|3
|48:37
|17
|5
Vegas
|12
|6
|1
|3
|2
|40:32
|17
|6
Dallas
|13
|5
|2
|3
|3
|37:39
|17
|7
Edmonton
|15
|4
|2
|4
|5
|46:48
|16
|8
Kings
|14
|3
|3
|4
|4
|40:44
|16
|9
Seattle Kraken
|13
|4
|2
|4
|3
|34:39
|16
|10
Chicago
|14
|5
|1
|3
|5
|44:40
|15
|11
Vancouver
|15
|3
|4
|0
|8
|42:50
|14
|12
Nashville
|15
|4
|1
|4
|6
|39:51
|14
|13
San Jose
|14
|2
|3
|3
|6
|48:54
|13
|14
Minnesota
|14
|3
|2
|3
|6
|40:51
|13
|15
Calgary
|15
|3
|1
|2
|9
|36:49
|10
|16
St. Louis
|14
|4
|0
|2
|8
|38:59
|10