Předplatné

NHL ONLINE: Nečas hraje proti Vladařovi, Rittich v brance proti Floridě

Video placeholder
Toto video je součástí balíčku PREMIUM.
Odemkněte si exkluzivní obsah a videa!
Koupit
Když se ráno probudím, hned si pouštím Nečiho, říká Krejčí • Zdroj: isportTV
Coloradské komando v čele s Nathanem MacKinnonem a Martinem Nečasem oslavují gól
Radost hokejistů Colorada z gólu, na který nahrával Martin Nečas
Martin Nečas v zápase s Montrealem
Martin Nečas z Colorada v utkání proti San Jose
Martin Nečas na ledě září.
Martin Nečas na ledě září.
18
Fotogalerie
iSport.cz
NHL
Začít diskusi (0)

Zámořská NHL nabízí osm utkání, z toho hned tři s přívětivým časem z českého pohledu. Od 19.00 hraje Colorado s Martinem Nečasem na ledě Philadelphie, jejíž branku střeží Dan Vladař. Do akce jde v barvách Islanders i další gólman David Rittich, který se pokusí vychytat obhájce titulu z Floridy. V noci hrají další Češi, například Tomáš Hertl či Radek Faksa. Všechna utkání NHL sledujte v ONLINE přenosu na iSportu.

Sledujte on-lineLIVE
--

Sledujte on-lineLIVE
--

Sledujte on-lineLIVE
--

NHL - Základní část - 2025/2026

LIVE
--Tipsport1.974.293.29Detail
LIVE
--Tipsport2.214.082.89Detail
LIVE
--Tipsport3.334.171.98Detail
LIVE
--Tipsport1.884.333.54Detail
LIVE
--Tipsport1.864.383.6Detail

Kanadské bodování
#HráčTýmGAKBZ+/-
1.Nathan MacKinnonColorado2424482835
2.Connor McDavidEdmonton14284229-6
3.Macklin CelebriniSan Jose142640293
4.Connor BedardChicago182139287
5.Martin NečasColorado1424382827
6.Mikko RantanenDallas13253828-1
7.Jason RobertsonDallas1819372915
8.Leon DraisaitlEdmonton172037296
9.Leo CarlssonAnaheim1422362810
10.Mark ScheifeleWinnipeg1422362810

Východní konference
#TýmZVVPPPPSkóreB
1Washington2916139101:7537
2Carolina271252893:7836
3Islanders2912431086:8135
4Tampa2813321088:7334
5Boston3011601396:9434
6Pittsburgh261315783:7433
7Flyers26873879:7433
8Rangers3011431281:7833
9Devils2910611284:8933
10Montreal27873989:9533
11Detroit2911431191:10233
12Columbus28766990:9732
13Toronto289441195:9330
14Ottawa289441187:9230
15Florida2711221284:8928
16Buffalo288341384:9626
    Západní konference
    #TýmZVVPPPPSkóreB
    1Colorado2818262112:6446
    2Dallas2916355102:7543
    3Anaheim28107110100:9435
    4Minnesota29965981:8035
    5Vegas271128683:7934
    6Kings28857876:7533
    7Utah3011331391:8631
    8Edmonton298551196:10231
    9Chicago2811161085:8430
    10Winnipeg2812211385:8529
    11San Jose297631382:9829
    12Seattle Kraken26746966:7928
    13St. Louis2910071273:10127
    14Calgary309241572:8826
    15Vancouver297431585:10425
    16Nashville287341474:10024

      Začít diskuzi

      Hokej 2025

      Česká hokejová reprezentace
      Výsledky MS v hokeji 2025ZOH hokejReprezentace

      Česká hokejová extraliga

      Přestupy v Extralize ONLINE

      NHL

      Přestupy NHL

      Hokej výsledky * Reprezentace

      Doporučujeme

      Články z jiných titulů