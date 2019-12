Program MS v hokeji juniorů 2020 v ČR: kdy hrají Češi? | iSport.cz

Český útočník Jakub Lauko ani ne minutu po začátku zápasu s Ruskem odešel s bolavým kolenem do šatny • Michal Beránek / Sport

Česko na přelomu roku žije hokejem. V Ostravě a Třinci odstartovalo ve čtvrtek 26. prosince mistrovství světa hokejistů do 20 let. Český tým vstoupil do šampionátu vítězstvím nad favority z Ruska, pak ovšem podlehl Německu a USA v prodloužení. Ve skupině B čeká české mladíky ještě utkání proti Kanadě. Projděte si kompletní program a výsledky šampionátu.