Program MS v hokeji juniorů 2020 v ČR: kdy hrají Češi? | iSport.cz

Česko na přelomu roku žije juniorským hokejem. V Ostravě a Třinci se hraje mistrovství světa hokejistů do 20 let. Český tým vstoupil do šampionátu vítězstvím nad favority z Ruska, pak ovšem podlehl Německu a USA v prodloužení a následně také Kanadě. I tak ale do čtvrtfinále postupuje, v němž se ve čtvrtek utká se Švédskem. Projděte si kompletní program a výsledky šampionátu.