USA v covidové krizi. Body budou chybět, ale řeší se i konec na MS

Čeští junioři se v Kanadě připravují na nedělní start mistrovství světa do 20 let • Twitter.com/narodnitym

Čeští hokejisté v utkání na světovém šampionátu do dvaceti let proti Kanadě • ČTK / AP / JASON FRANSON

Kanadský obránce Owen Power před českým brankářem Jakubem Málkem v úvodním zápase MS do dvaceti let • ČTK / AP / JASON FRANSON

Vojtěch Jiruš se snaží dohnat Owena Powera v úvodním zápase MS do 20 let • ČTK / AP / JASON FRANSON

Nejprve přišli o druhého centra, nyní dokonce o možnost bojovat o tři body ve skupině. Americký juniorský tým je rozhodně nejvíce zasažen pandemií COVID-19 na probíhajícím šampionátu dvacítek v Kanadě. Poté, co byli dva hráči pozitivně testovaní před duelem se Švýcary, rozhodl direktoriát turnaje o kontumaci duelu pro helvétský kříž poměrem 1:0. Nyní se čeká na přetestování hráčů. Další účast USA je tak stále v ohrožení.

Vyzkoušeli si obě strany. Minimálně z hlediska pandemie. Švýcarští hokejisté museli zrušit přípravu s českými hokejisty, protože měli ve své výpravě pozitivně testovaného hokejistu.

„Já tady musím zmínit, že covid-protokol porušili Švýcaři. Někdo z jejich týmu byl pozitivní, ne my. My jsme proto o utkání přišli,“ prohlásil po zrušeném klání trenér české dvacítky Karel Mlejnek. Jeho celek a Švýcarsko tak byly jediné týmy, které vstoupily do turnaje z voleje, bez jediné možnosti sehrát ostrý zápas.

A zástupci země proslavené kvalitní čokoládou a hodinkami nyní přišli o druhé utkání v pěti dnech, byť tentokrát ne vlastním přičiněním. „Jsme kvůli našim hráčům velmi zklamaní,“ pronesl generální manažer USA John Vanbiesbrouck.

Americké hvězdičky přišly o střetnutí ve skupině kvůli dvěma pozitivním hráčským testům. „Kvůli nařízené karanténě po dvou pozitivních h testech nebude tým USA hrát v utkání proti Švýcarsku. Výsledek zápasu bude kontumován výsledkem 1:0 pro Švýcarsko podle platných stanov IIHF,“ napsali pořadatelé turnaje v oficiálním prohlášení.

„I nadále se pohybujeme v prostředí, kde se vše mění během okamžiku, což je velice náročné. Samozřejmě jsme dodržovali turnajový protokol ohledně koronaviru a budeme tak činit i nadále. Uděláme vše pro to, aby naši hráči ještě měli příležitost hrát na juniorském mistrovství světa,“ doplnil americký generální manažer. „Věříme, že se vašim hráčům daří dobře a tým bude moci brzy opustit karanténu,“ napsal na Twitter i švýcarský hokejový svaz.

Direktoriát turnaje měl pouze několik hodin na rozhodnutí o dalším postupu a ke kontumaci se nakonec přistoupilo z důvodu malých časových možností pro přesunutí zápasu. „Rozhodnutí ovlivnily logistické a vysílací problémy, které nám bohužel nedovolovaly flexibilitu při hledání nového termínu pro tento zápas,“ posteskl si Adam Steiss, šéf komunikace mezinárodní hokejové federace pro web The Athletic.

Je to další rána pro americký výběr. Při přípravném kempu totiž tým přišel o Thomase Bordeleaua, jenž měl vést z pozice centra druhou formaci a být jedním z lídrů celé ofenzivy.

A nyní, po vydřené výhře 3:2 nad Slovenskem, přichází znovu ztráta nehokejovým způsobem. Přitom se USA nachází ve velice těžké skupině a zisk bodů proti Švýcarsku byl pro jejich další snažení klíčový.

Pokud se ukáže, že testy vyšly falešně pozitivní, nebo že se případný rozpuk nakažených podaří zastavit, čeká tým v posledních dvou zápasech ve skupině Švédsko a Rusko. A to nejsou snadní konkurenti ani za normálních okolností, tím spíš, pokud je tým nucen se připravovat jen z karantény v hotelových pokojích.

O možnosti pokračování americké výpravy na turnaji by se mělo rozhodnout ve čtvrtek. Naštěstí nemuseli Američané hrát dva duely za sebou, den volna nyní přijde velmi vhod, protože tým získá alespoň pár hodin na vyhodnocení celé situace. Mistři světa z posledního šampionátu tak každopádně musí při své pouti za obhajobou řešit velmi nepříjemné potíže.