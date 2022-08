Program MS v hokeji do 20 let 2022: kdy hrají Češi?

Radima Rulíka a jeho tým čeká už v úterý vstup do mistrovství světa dvacítek • Facebook.com/narodnitym

Kapitán reprezentace juniorů Jan Myšák věří v úspěch na blížícím se mistrovství světa do 20 let • Profimedia.cz

David Jiříček na MS v hokeji do 20 let v původním termínu skóroval proti Kanadě • ČTK

V tradičním povánočním termínu se hokejové mistrovství dvacítek kvůli covidu nedohrálo, přichází tak druhá šance uprostřed léta. MS v hokeji do 20 let se odehraje od 9. do 21. srpna v kanadském Edmontonu. Přinášíme kompletního průvodce šampionátem včetně programu české hokejové reprezentace pod vedením trenéra Radima Rulíka.