ONLINE: Slovensko - Česko 5:1. Soupeř se rozjel, Jiříček se zranil

Čeští hokejisté do 20 let se připravují na start juniorského šampionátu • ČTK / Chaloupka Miroslav

Před rokem dokázali čeští junioři po dlouhé době opět pobláznit národ. Hokejová reprezentace do 20 let se o to znovu pokusí na právě startujícím mistrovství světa ve Švédsku. Cestu za obhajobou senzačního stříbra rozjíždí výběr kouče Patrika Augusty od 12.00 v derby se Slovenskem. České mladíky vede v Göteborgu jako kapitán hlavní hvězda týmu Jiří Kulich. ONLINE přenos utkání sledujte na iSport.cz.