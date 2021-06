Česko - Finsko: vzájemná bilance se čtvrtfinálovým soupeřem na MS

Potřetí se čeští hokejisté utkají ve čtvrtfinále mistrovství světa s Finskem. Při předchozích dvou střetnutích z toho byl pokaždé postup. V roce 2010 Češi udolali Finy až po samostatných nájezdech 2:1, o pět let později v Praze Češi po bitvě vyhráli 5:3, když v 55. minutě rozhodl svým posledním reprezentačním gólem Jaromír Jágr. Jaká je dlouhodobá vzájemná bilance s jedním z nejčastějších soupeřů české hokejové reprezentace?

Nejčastějšími soupeři české reprezentace jsou právě výběry Ruska, Finska a Švédska ze série Euro Hockey Tour, s kterými Češi odehrají každou sezonu minimálně čtyři zápasy. Z této trojice se české reprezentaci na velkých akcích vyhýbali často právě Finové. Naposledy se Češi s Finskem na MS potkali v základní skupině šampionátu 2017 v Paříži.

Historicky mají Češi s Finskem velmi vyrovnanou bilanci. Češi zvítězili v 66 ze 145 vzájemných zápasů, Finové mají na kontě 71 vítězství. 8 zápasů skončilo remízou. V letošní sezoně se dnešní soupeři střetli ve všech čtyř turnajích během série Euro Hockey Tour a bilance je zatím nerozhodná - česká reprezentace vyhrála na turnaji Karjala a během generálky na MS v rámci Českých hokejových her, Finové si pak připsali vítězství v Moskvě na Channel One Cupu a po nájezdech vyhráli i na Švédských hokejových hrách.

Vzájemná bilance Česko - Finsko od roku 2016

Česko na MS v hokeji 2021

21. května, Česko - Rusko 3:4

Národní tým pod vedením kouče Filipa Pešána v pikantním duelu se sbornou musel třikrát dotahovat po chybách v obraně i vlastní přesilovce. Češi se sice díky trefám Jakuba Fleka, Jakuba Vrány a Dominika Kubalíka blížili k zisku alespoň bodu, po velkém zaváhání však vítězný gól vstřelil v čase 59:41 ruský útočník Michail Grigorenko.

22. května, Česko - Švýcarsko 2:5

Po zpackaném duelu s Ruskem nestačili Češi ani na Švýcary, prohráli 2:5. Hlavní brzda? Fauly. Soupeř se v přesilovce radoval čtyřikrát! Ještě nikdy v historii samostatné České republiky nevykročila reprezentace do šampionátu tak špatně.

24. května, Česko - Bělorusko 3:2p

Tak konečně nádech! Po dvou porážkách první výhra a totálně vydřená. Národní tým porazil Bělorusko 3:2 gólem z 62. minuty. Vyplatila se sázka na brankáře Šimona Hrubce, zabránil průšvihu a hodně byl cítit Filip Hronek.

27. května, Česko - Švédsko 4:2

Po dvou třetinách duelu se Švédy byla parta kolem kapitána Jana Kováře na ručník. Pohledy zabodnuté do země, víra vniveč. Do třetí části šel tým s dvougólovým mankem a postup byl jenom teorií. Ovšem gólový výbuch v poslední třetině tohle rozmetal. Češi vyhráli 4:2 a nastartovali cestu do čtvrtfinále MS.

29. května, Česko - Velká Británie 6:1

Úkol sebrat outsiderovi tři body se povedl. Čeští hokejisté zvítězili v pátém utkání na mistrovství světa v Rize 6:1 nad Velkou Británií. Zápas s Brity rozhodly góly obránců. V dresu národního týmu se prosadili Lukáš Klok, Filip Hronek a Libor Šulák. První gól na mistrovství světa si připsal útočník Radan Lenc.

31. května, Česko - Dánsko 2:1sn

Česko je ve čtvrtfinále! Přežilo přitom další soudný den, na mistrovství světa zase brnkalo na nervy. Do 46. minuty prohrávalo s Dánskem 0:1, když hrozil obří malér, zapnulo. Takový výsledek by tým Filipa Pešána škrtal z play off, už bez opravek. Pak srovnal ale Dominik Kubalík a Čechům vyšly nájezdy.

1. června, Česko - Slovensko 7:3

Na střely vyrovnaný zápas, podle skóre jednoznačný. Závěrečnou jízdu proti Slovensku zvládli Češi s přehledem. Někdy byla až bezstarostná, ale postup měli oba soupeři zaručený a trenéři na obou stranách nechali odpočívat hlavní opory. Zbytek si mohl s chutí zahrát, Pešánův tým v béčkové sestavě si tuhle show zrežíroval podle svého. Zvítězil 7:3 a naladil se na čtvrtfinále.

Skupina A Z V VP PP P Skóre B 1. Rusko 7 5 1 0 1 28:10 17 2. Švýcarsko 7 5 0 0 2 27:17 15 3. Česko 7 3 2 0 2 27:18 13 4. Slovensko 7 4 0 0 3 17:22 12 5. Švédsko 7 3 0 1 3 21:14 10 6. Dánsko 7 2 1 1 3 13:15 9 7. Velká Británie 7 1 0 1 5 13:31 4 8. Bělorusko 7 1 0 1 5 10:29 4

Finsko na MS v hokeji 2021

Finsko skončilo ve skupině B na 2. místě, přičemž ještě na šampionátu neprohrálo v základní hrací době. Kazachstán je zatím jediným mužstvem, který dokázal Finsko porazit, v nájezdech Seveřany udolal 3:2.

22. května, Finsko - USA 2:1

23. května, Finsko - Kazachstán 1:2sn

25. května, Finsko - Norsko 5:2

27. května, Finsko - Itálie 3:0

29. května, Finsko - Německo 2:1

30. května, Finsko - Lotyšsko 3:2p

1. června, Finsko - Kanada 3:2sn

Skupina B Z V VP PP P Skóre B 1. USA 7 6 0 0 1 21:8 18 2. Finsko 7 4 2 1 0 19:10 17 3. Německo 7 4 0 0 3 22:14 12 4. Kanada 7 3 0 1 3 19:18 10 5. Kazachstán 7 2 2 0 3 22:18 10 6. Lotyšsko 7 2 0 3 2 15:16 9 7. Norsko 7 2 1 0 4 17:21 8 8. Itálie 7 0 0 0 7 11:41 0