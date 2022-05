Pavouk MS v hokeji 2022: čtvrtfinále Česko - Německo, Slováci na Finsko

Česká hokejová reprezentace uzavřela základní část MS v hokeji 2022 porážkou s Finskem a ze třetího místa ve skupině B jde ve čtvrtfinále na Německo. Výhra v závěrečném duelu by přitom tým Kariho Jalonena poslala proti Kanadě, na tu teď čeká Švédsko. Slovensko vyzve v prvním zápase play off domácí Finy. Přinášíme kompletní přehled herního systému vyřazovací části turnaje včetně programu play off na světovém šampionátu ve Finsku.