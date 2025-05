Zdá se, že definitivně padla možnost, že by Tomáš Hertl posílil národní tým. Podle zdrojů Sportu už naděje zhasla. Jedná se o zranění takové povahy, které mu znemožňuje na MS hrát. Navíc si to nepřeje klub Vegas Golden Knights. Sám hráč by měl chuť, ale zranění přišlo v nejméně vhodnou dobu, před play off. Během zítřka by to mělo vedení národního týmu oznámit. O to větší naděje se upínají k tomu, že by mohl místo za zraněného Jáchyma Kondelíka zaplnit centr David Kämpf z Toronta. V posledním utkání play off naskočil, předtím byl pouze jako zdravý náhradník. Toronto hraje v noci na sobotu, v sérii s Floridou prohrává 2:3.