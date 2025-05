Klíčový zápas, co rozhodne o úspěšné či neúspěšné cestě za zlatou obhajobou. Čeští hokejisté nastupují do čtvrtfinále mistrovství světa. Po přesunu do Stockholmu hrají o postup do semifinále s domácím Švédskem, které jde do akce s 22 hráči z NHL v sestavě. Čechy před duelem o všechno doplnil David Kämpf. V brance nastupuje Karel Vejmelka. Dokážou úřadující šampioni vyřadit favorita? ONLINE přenos utkání sledujte od 20.20 na iSportu. Pavouk MS ZDE>>>