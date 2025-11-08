Předplatné

ONLINE: Finsko - Česko. Rulíkův tým proti domácím. Chytá Kváča, Stránský kapitánem

Čeští brankáři Petr Kváča a Petr Čajan s trenérem Ondřejem Pavelcem
Čeští brankáři Petr Kváča a Petr Čajan s trenérem Ondřejem PavelcemZdroj: Pavel Mazáč / Sport
Český reprezentační kouč Radim Rulík na tréninku před první akcí nové sezony
Český obránce Libor Hájek v akci v utkání proti Švédsku
Obránce české hokejové reprezentace Michal Kempný
Obránce české reprezentace Jan Košťálek v utkání proti Švédsku
Obránce české hokejové reprezentace Michal Kempný
Český útočník Jakub Flek v utkání proti Švédsku
Český reprezentační kouč Radim Rulík na tréninku před první akcí nové sezony
9
Reprezentace
První mise českých hokejistů před olympijskými hrami pokračuje druhým zápasem. Po přesunu ze Švédska do Tampere nastupuje tým kouče Radima Rulíka od 16.00 proti Finsku. S domácím mužstvem by Češi rádi napravili úvodní porážku 1:3 od Švédů. V brance se tentokrát představuje liberecký gólman Petr Kváča. Očekávají se i další změny v sestavě. Jak bude vypadat? ONLINE přenos z utkání Finských hokejových her sledujte na iSportu.

