ONLINE: Česko - Finsko 1:0. Skvělá teč Červenky posílá domácí do vedení

Roman Červenka přjímá gratulace od spoluhráčů
Roman Červenka přjímá gratulace od spoluhráčůZdroj: ČTK / Petrášek Radek
Marian Adámek a Filip Chlapík gratulují střelci Romanu Červenkovi
Radost českých hokejistů před domácí střídačkou
Kapitán Roman Červenka poslal Čechy do vedení
Brankář Dominik Pavlát přišel po střetu v brankovišti o helmu
Trenér Radim Rulík se radí se svým asistentem Tomášem Plekancem
Závar před brankářem Dominikem Pavlátem
Porada reprezentantů před střídačkou Radim Rulíka
ČTK, iSport.cz
Reprezentace
Čeští hokejisté v Liberci vstupují do Švýcarských her. Na úvod druhého turnaje Euro Hockey Tour, který je zároveň generálkou na únorové olympijské hry v Miláně, hrají od 18.30 proti Finsku. V brance dostal důvěru Dominik Pavlát. První útok tvoří Roman Červenka, Lukáš Sedlák a Ondřej Kaše. V týmu je 11 hokejistů, kteří se před rokem podíleli na zisku zlatých medailí na mistrovství světa v Praze. Do nominace se vrátili například Daniel Voženílek nebo Jan Rutta. Utkání sledujte ONLINE na webu iSport.

Průběžné pořadí Euro Hockey Tour

1.Švédsko3300015:69
2.ČESKO310027:73
3.Finsko310027:93
4.Švýcarsko310026:133

