ONLINE: Česko - Finsko 2:0. Kaše zvyšuje z přesilovky, další bod pro Červenku
Čeští hokejisté v Liberci vstupují do Švýcarských her. Na úvod druhého turnaje Euro Hockey Tour, který je zároveň generálkou na únorové olympijské hry v Miláně, hrají od 18.30 proti Finsku. V brance dostal důvěru Dominik Pavlát. První útok tvoří Roman Červenka, Lukáš Sedlák a Ondřej Kaše. V týmu je 11 hokejistů, kteří se před rokem podíleli na zisku zlatých medailí na mistrovství světa v Praze. Do nominace se vrátili například Daniel Voženílek nebo Jan Rutta. Utkání sledujte ONLINE na webu iSport.
Průběžné pořadí Euro Hockey Tour
|1.
|Švédsko
|3
|3
|0
|0
|0
|15:6
|9
|2.
|ČESKO
|3
|1
|0
|0
|2
|7:7
|3
|3.
|Finsko
|3
|1
|0
|0
|2
|7:9
|3
|4.
|Švýcarsko
|3
|1
|0
|0
|2
|6:13
|3