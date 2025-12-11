Předplatné

ONLINE: Česko - Finsko 2:0. Kaše zvyšuje z přesilovky, další bod pro Červenku

Ondřej Kaše zvýšil na 2:0 pro Čechy
Ondřej Kaše zvýšil na 2:0 pro ČechyZdroj: ČTK / Petrášek Radek
Spoluhráči gratulují Ondřeji Kašemu k brance
Ondřej Kaše se trefil v přesilové hře
Marian Adámek a Filip Chlapík gratulují střelci Romanu Červenkovi
Roman Červenka přjímá gratulace od spoluhráčů
Radost českých hokejistů před domácí střídačkou
Kapitán Roman Červenka poslal Čechy do vedení
Brankář Dominik Pavlát přišel po střetu v brankovišti o helmu
18
Fotogalerie
ČTK, iSport.cz
Reprezentace
Vstoupit do diskuse (1)

Čeští hokejisté v Liberci vstupují do Švýcarských her. Na úvod druhého turnaje Euro Hockey Tour, který je zároveň generálkou na únorové olympijské hry v Miláně, hrají od 18.30 proti Finsku. V brance dostal důvěru Dominik Pavlát. První útok tvoří Roman Červenka, Lukáš Sedlák a Ondřej Kaše. V týmu je 11 hokejistů, kteří se před rokem podíleli na zisku zlatých medailí na mistrovství světa v Praze. Do nominace se vrátili například Daniel Voženílek nebo Jan Rutta. Utkání sledujte ONLINE na webu iSport.

Sledujte on-lineLIVE
20

Průběžné pořadí Euro Hockey Tour

1.Švédsko3300015:69
2.ČESKO310027:73
3.Finsko310027:93
4.Švýcarsko310026:133

Vstoupit do diskuze (1)

Hokej 2025

Česká hokejová reprezentace
Výsledky MS v hokeji 2025ZOH hokejReprezentace

Česká hokejová extraliga

Přestupy v Extralize ONLINE

NHL

Přestupy NHL

Hokej výsledky * Reprezentace

Doporučujeme

Články z jiných titulů