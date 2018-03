SESTŘIH: Třinec - Pardubice 8:1. Slaví Oceláři, Cienciala měl sedm asistencí

Třinecký útočník David Cienciala ohromil play off i celou extraligu! Ve svých 22 letech zaznamenal v rozhodujícím utkání play off proti Pardubicím sedm asistencí • ČTK

Měla to být velká bitva. Oba týmy už neměly kam uhnout. Jenže sedmý zápas čtvrtfinále Generali play off Tipsport extraligy vyústil v galapředstavení jen jednoho týmu – domácího Třince. Oceláři jasně dominovali, v první třetině střelecky, ve druhé a třetí už i gólově. Pod osmi brankami se sedmi asistencemi podepsal útočník David Cienciala, který vyrovnal rekord extraligy v počtu nasbíraných bodů v jednom zápase, a hattrickem další mladík Ondřej Kovařčík. Třinec je v semifinále, svého soupeře (Mountfield HK, nebo Kometa Brno) se dozví v pondělí.

Hokejisté Třince deklasovali v rozhodujícím sedmém utkání čtvrtfinále play off extraligy Pardubice 8:1 a po třech letech si opět zahrají o medaile. Oceláři rozhodli o klíčovém vítězství gólovou smrští ve druhé třetině, kdy se trefili pětkrát během 17 minut. Třinec vyhrál všechny domácí duely série.

Ani v sedmém utkání neměli domácí k dispozici zraněného kanonýra Růžičku a do sestavy se na úkor Chmielewského vrátil Hrňa. Průběh utkání byl dvacet minut přímo úměrný jeho důležitosti. Přestože už v první minutě si do šance proklestil cestu Krajíček a Kacetl jeho ránu vyrazil, převládala opatrnost.

Třinec se snažil o maximální jednoduchost, z každé pozice pálil a nahazoval puky na bránu, což se odrazilo i v jeho výrazně střelecké převaze v první části - 14:2. Žádnou vyloženou možnost ale domácí neměli.

Zato druhá třetina přinesla razantní změnu v obrazu hry. Vše způsobil první gól, který dal v čase 20:36 Marcinko svým typickým způsobem, dorážkou z brankoviště. Hosté se rychle mohli do zápasu vrátit, ale nevyužili přesilovku a krátce poté dostali druhý gól. Po dlouhém střídání si utahaní pardubičtí hráči nepohlídali Ondřeje Kovařčíka, který tváří v tvář Kacetlovi švihem zavěsil podruhé.

Když v 29. minutě v přesilovce před Kacetlem tečí skóroval i Adamský, zlomení hosté pochopili, že je konec jejich snu. Naopak nabuzený Třinec plně ovládl hru a střílel další góly. Po trefě Svačiny se poroučel na střídačku brankář Kacetl, ale i Klouček už po 100 sekundách kapituloval z Vlachovy hole.

Poslední dvacetiminutovka se tedy stala formalitou. Hosté mohli alespoň zkorigovat skóre, ale Svoboda rozezněl horní tyč. Polanský ve 44. minutě ale na opačné straně za rozhodnutého stavu zachoval klid a rychlou kličkou zblízka v přesilovce zvýšil už na 6:0.

Závěr rozjitřila rvačka Linharta s Tomáškem a pak další Ciencialovy asistence na branky Ondřeje Kovařčíka, který dovršil hattrick. Pardubice nakonec alespoň připravily Hrubce o nulu, když ho v 59. minutě v početní výhodě prostřelil Treille.

Nejvíce bodů v zápase: Petr Čajánek 7 (6+1) 3. 3. 1998 Zlín - Opava 10:2 (47. kolo) Jan Čaloun 7 (5+2) 25. 1. 2005 Litvínov - Jihlava 8:5 (42. kolo) Tomáš Sršeň 7 (5+2) 24. 3. 1997 Vsetín - Pardubice 10:1 (1. zápas SF) Pavel Geffert 7 (2+5) 10. 12. 1993 Sparta - Plzeň 8:2 (31. kolo) David Cienciala 7 (0+7) 25. 3. 2018 Třinec - Pardubice 8:1 (7. zápas ČF)

Ohlasy trenérů:

Václav Varaďa (Třinec): „Jsem rád, že se tým po tom úderu, který jsme obdrželi v šestém utkání, vzchopil. Kluci si šli od začátku za vítězstvím. Zlomila to ta první branka, kdy Tomáš Marcinko i bez rukavice před brankou dorazil puk. Ten gól nám dodal patřičné sebevědomí. Jsem rád, že nás fanoušci hnali a kluci k tomu přistoupili, jak k tomu přistoupili. Pardubice nám to udělaly ohromně těžké. Ale tím to pro nás nekončí a budeme se připravovat na další sérii.“

Miloš Holaň (Pardubice): „Sportovně musím pogratulovat Třinci, jak zvládl sedmý zápas. Domácí prostředí hrálo velkou roli. I když to pro nás dnes nebylo zpočátku špatné, herně to nebylo ono. Asi na hráče dolehla tíha zodpovědnosti, možná nezkušenost. S prvním gólem, který dal Třinec, se nám všechno totálně rozsypalo. Ale nebudu nikoho hanit. Prohráli jsme sérii a chtěl bych hráčům poděkovat, pro mě to jsou hrdinové. Určitě by na nás nikdo nevsadil, že budeme hrát s Třincem sedm zápasů.“

Čtvrtfinále play off hokejové extraligy - 7. zápas:

HC Oceláři Třinec - HC Dynamo Pardubice 8:1 (0:0, 5:0, 3:1)

Branky a nahrávky: 21. Marcinko (Rákos, M. Doudera), 26. O. Kovařčík (Cienciala, Linhart), 29. Adamský (Krajíček, Cienciala), 36. Svačina (Cienciala), 38. R. Vlach (Cienciala, O. Kovařčík), 44. Polanský (Cienciala, Krajíček), 54. O. Kovařčík (Cienciala), 56. O. Kovařčík (M. Kovařčík, Cienciala) - 59. Treille (Rolinek). Rozhodčí: Hodek, Pešina - Lhotský, Svoboda. Vyloučení: 6:8, navíc Linhart - Tomášek oba 10 min. Využití: 3:1. Diváci: 5200 (vyprodáno). Konečný stav série: 4:3.

Sestavy:

Třinec: Hrubec - Krajíček, M. Doudera, Roth, D. Musil, Matyáš, Linhart - J. Petružálek, Marcinko, Rákos - Hrňa, Roman Vlach, Dravecký - Svačina, Polanský, Adamský - O. Kovařčík, Cienciala, M. Kovařčík - od 41. navíc Kvasnica. Trenéři: Varaďa a Zadina.

Pardubice: Kacetl (36. Klouček) - Wishart, Cardwell, Trončinský, Čáslava, Hrabal, Mojžíš, Ščotka - M. Beran, Tomášek, Rolinek - P. Sýkora, Marosz, Treille - M. Kaut, Poulíček, Perret - J. Sýkora, Dušek, T. Svoboda. Trenéři: Holaň, Marek a Janecký.

