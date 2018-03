Klidná síla Sýkora vs. punk Pešán. Čím se liší a o co hrají trenérské mozky?

Věkový rozdíl mezi nimi je celé čtvrtstoletí. Václav Sýkora (65) a Filip Pešán (40). Dva trenérské mozky, jejichž příprava a koučink pomůže rozseknout dnešní poslední kapitolu žhavého střetu v čtvrtfinálové sérii Generali play off mezi hradeckým Mountfieldem a libereckými Tygry. Ti dva se potkávají po každém utkání při hodnocení partie. Váš ústřední pocit není zrovna ten, že by se chtěli potkávat i jindy a jinde. Jde zkrátka o hodně.

Zatímco uznávaný hradecký náčelník dost možná kroutí poslední trenérskou štaci, jeho protějšek hoří ambicemi dobýt svět a platí za tvář nastupující české trenérské vlny. Ta je sice velmi útlá, každopádně houževnatý pracant Filip Pešán ji symbolizuje.

Václav Sýkora je hokejový profesor. Puntičkář v dobrém slova smyslu, s vybraným chováním, v jehož minulosti nenarazíte na žádný výstřelek. I v kritických chvílích si zachovává dekorum. Jeho pohled na hru je takřka vědecký, hloubavý. Do ranku Luďka Bukače má sice poměrně daleko, nicméně asi tušíte, co je tím míněno.

Nerad chodí do slovních bitev, nemá to rád. Důkazem budiž scéna po čtvrtfinále číslo jedna, Pešán se pustil do jeho hráčů, kteří váží metrák, že přihrávají pády: „Je mi trochu ku podivu, jak dovedou stodvacetikiloví hráči domácích padat v soubojích. To mě na tom trochu mrzí.“

Sýkora se jen trochu zhoupnul, podíval se krátce nahoru a pak hned sklopil hlavu. Gesto bylo jasné: a je to tady. Na Pešánovu výtku dlouho nereagoval. Až když moderátor pomalu končil tiskovou konferenci, přihlásil se o slovo, že když je faul, hráč spadnout může a je úplně jedno, jestli váží metrák, nebo 80 kilo.