SESTŘIH: Sparta – Vítkovice 1:5. Konec trápení! Pražané už mají po sezoně | iSport.cz

Pražané dokázali ve čtvrtek ještě odvrátit konec sezony, dnes ale na soupeře nestačili. Rozhodující třígólový náskok si Vítkovice vytvořily ve druhé třetině. Spolehlivý výkon podal brankář Patrik Bartošák, který si připsal 45 zákroků. Sparta tak obsadí stejně jako před rokem 10. místo.

Úvod zápasu patřil hostům. Očekávaný nápor Sparty nepřišel a ve 4. minutě mohl otevřít skóre Květoň, Machovského ale nepřekonal. Ve 12. minutě se již Vítkovice do vedení dostaly. Ve hře ve čtyřech se dostal do samostatného nájezdu Stránský a bezpečně jej proměnil.

Sparta se probudila až v 15. minutě, kdy se do šance dostal Košťálek. Pozorného Bartošáka však nepřekonal a vítkovický gólman následně zlikvidoval i několik dalších střel domácích hráčů.

Ve 23. minutě překonal Machovského Kucsera a vnesl ještě větší klid na hokejky ostravského mužstva. Hosté bezpečně kontrolovali průběh zápasu a v 35. minutě přidali další gól. Po Poletínově trefě trenéři Sparty poslali do branky místo Machovského Sedláčka.

Následně sice dokázal duel zdramatizovat Jarůšek, ale hosté získali tříbrankový náskok ještě ve druhé třetině zpět. Blainův faul rychle potrestal Trška, jenž překonal nerozchytaného Sedláčka střelou od modré čáry.

Hned na začátku třetí části mohl o postupu Vítkovic definitivně rozhodnout Szturc, jeho střela v oslabení ale skončila na tyči. V polovině závěrečné dvacetiminutovky dostal pětiminutový trest Kucsera a Sparta se rozhodla riskovat bez brankáře, snížit se jí ale nepodařilo. Sedláček zůstal na střídačce i po Blainově vyloučení a hosté toho využili ke vstřelení páté branky.

Ohlasy trenérů:

Uwe Krupp (Sparta): „Gratuluji Vítkovicím k výhře v sérii. Dnes to byl další zápas, ve kterém jsme měli šance. Hráli jsme ve většině dobrý hokej, ale stejně jako v prvních dvou zápasech jsme nedali góly. Nedokázali jsme proměnit šance. V důležitých momentech se ukázalo, že mají velmi dobrého brankáře, hráči v obraně odvedli velmi dobrou práci. Teď jsme všichni zklamaní, za pár dní se ale budeme muset začít připravovat na další sezonu.“

Jakub Petr (Vítkovice): „Ve všech předešlých zápasech nám dělala problémy hra Sparty ve středním pásmu, dnes jsme se na to hodně zaměřili a bylo důležité, že jsme se ke kotoučům v útočném pásmu dostávali. Cílem bylo, aby těžiště hry bylo více na sparťanské straně. V úvodních třinácti čtrnácti minutách jsme to stejně jako ve čtvrtek plnili, pak přišla za stavu 1:0 možná klíčová část zápasu, kdy nás Sparta čtyři minuty zavřela v našem pásmu. Možná to hráči měli i v hlavách, že jsme to včera nezvládli. Dnes bylo důležité, že jsme šli za stavu 1:0 do kabin. V další části jsme byli dnes pohotovější v koncovce, dali jsme krásné pohotové góly. V play off to pak už je tak, že dotahovat ztrátu je těžší. My jsme bojovný tým, jeden z nejmladších v extralize. Euforie tam byla a já jsem věřil, že Sparta se už přes to nedostane. Jsem rád, že jsme díky takovému výkonu byli schopni Spartu vyřadit.“

Zobrazit online přenos VIDEO z utkání ZDE Góly Domácí: 36:21. Jarůšek Hosté: 11:40. Š. Stránský, 22:14. Kucsera, 34:48. Poletín, 37:54. Trška, 54:20. Lev Sestavy Domácí: Machovský (35. J. Sedláček) – Kalina, Blain, Piskáček, T. Pavelka, Tomáš Dvořák, Košťálek, Delisle – Smejkal, Sill, Černoch – Klimek, J. Hlinka, Roberts Bukarts – Forman, Pech, Kudrna – Jarůšek, Klíma, Rousek. Hosté: Bartošák (Dolejš) – Hrabal, Trška, Výtisk, Mrázek, Šidlík, D. Krenželok, Černý – Olesz, Lev, Dej – D. Květoň, O. Roman, Tybor – Szturc, Poletín, Schleiss – Kucsera, Š. Stránský, P. Zdráhal. Rozhodčí Lacina, Šír – Lederer, Lhotský Stadion

Klíčové momenty utkání:

