Kučeřík už není jen tvrďák: Vyvíjím se. S Kempným uklízel po tornádu

Cítíte na sobě, jak se herně posouváte?

„Pociťuju, že mám víc ice-timu a moje role se vytříbila. Když člověk víc hraje, získává herní zkušenost a větší sebevědomí. Na výkonu se to určitě projeví.“

Poměrně dlouho jste se profiloval jako veskrze defenzivní pes obranář. Byla to vaše cesta?

„Když jsem začínal v Hodoníně, hrával jsem za svůj ročník v útoku a za starší kluky v obraně. Byl jsem zvyklý i na roli útočníka. Dělal jsem body, bavilo mě to. Po příchodu do Brna ze mě udělal pan Zábranský (majitel a trenér klubu Libor Zábranský) tvrdého obránce, který bude dohrávat souboje, Proporce jsem na to měl. Vždycky jsem byl urostlejší, silnější. Do té role jsem se vžil. Pak jsem odešel do Kanady.“