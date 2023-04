ONLINE: Třinec - Hradec 1:0. Daňo prolomil kletbu! Kličkou zakončil únik

Skóre, které v historii české extraligy nahání hrůzu. Stav 0:3 na zápasy. Ještě žádný tým ho v nejvyšší hokejové soutěži nedokázal otočit. Hradec to poznal na vlastní kůži, když v semifinále nedovolil obrat Vítkovicím. Ve třetím finále teď sám odvrací šibeniční scénář. Oceláři vedou po úniku Marka Daňa, který v play off vůbec poprvé překonal brankáře. Pokud Slezané dovedou sobotní klání k výhře, výrazně se přiblíží čtvrtému titulu v řadě. Do sestavy hostů se vrátila dvojice Jakub Lev a Bohumil Jank. První šanci měl Oliver Okuliar, ale skóre až Daňo. ONLINE přenos z utkání a VIDEA nejzajímavějších okamžiků sledujte na iSport.cz.