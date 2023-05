Kacetl je vítěz, ale cesta na MS je komplikovaná. Šance ovšem existuje

Celý zpocený přijel Ondřej Kacetl ke střídačce, kde se dělaly rychlé rozhovory po posledním finále. Ještě se z něj kouřilo, ale už v dobré náladě mluvil o dalším úspěchu Ocelářů. Klub vyhrál titul počtvrté v řadě, on potřetí. Za tři sezony nasbíral gólman 34 výher v play off. Ve vyřazovací fázi vždycky vyroste o 10 centimetrů, jeho reflex je o sekundu rychlejší a tak nějak máte pocit, že čte budoucnost. Nahrávka před prázdnou bránu? Kdepak před prázdnou. Už tam hrne svoji výstroj.

Takže na závěr rozhovoru padla na Kacetla i otázka od iSport.cz, co plánuje teď. Bude hlídat telefon, jestli se tam neobjeví neznámé číslo? „Hi, it's Kari. I want to see you! Will you come to Brno?“ mohlo by ozvat. Kdyby? Kdyby reprezentační trenér Jalonen chtěl vidět zázrak play off na vlastní oči. Nechce.

A dá se říct, že i Kacetla to spíš pobavilo. Nečekal podobný scénář: „Ne. Budu odpočívat a užívat titul.“ I přesto, že musí vědět, jak Třinec k poháru dotlačil. Nejlepší vždycky patří mezi nejlepší, ne? „Děkuju, ale ne, to nebylo o mně. Vždycky jsme to zvládli jako tým. Čísla jsou hezký, ale nikdo by to nedal bez ostatních lidí kolem sebe,“ odvětil s nadhledem.

Zaráží u něj, jak se umí v klíčové fázi sezony zvednout.