Play off Tipsport extraligy 2023/24: program semifinále a baráže

Hokejisté brněnské Komety oslavují vítězství na Třincem, díky kterému se dostali do čtvrtfinále play off • ČTK / Uhlíř Patrik

Pardubice převzaly Pohár Jaroslava Pouzara, Lukáš Sedlák ho vzal do rukou, radost měl i majitel Petr Dědek • ČTK / Vostárek Josef

Už jsou známí všichni účastníci čtvrtfinále play off Tipsport extraligy. Další kolo bojů o Masarykův pohár nabídne například střet Sparty s Libercem či derby mezi Pardubicemi a Hradcem Králové • koláž iSport.cz

Play off hokejové Tipsport extraligy se přesouvá do další fáze. Už je jasno o všech účastnících semifinále. Sparta zvládla čtvrtfinálovou sérii s Libercem ve čtyřech zápasech, Pardubice v pěti duelech přetlačily v regionálním derby Hradec Králové. Litvínov vyřadil Kometu po šesti utkáních a Třinec v dramatické sérii přešel přes České Budějovice po zvládnutém sedmém střetnutí. Semifinále začíná už v neděli 31. března. V článku iSport.cz najdete kompletní program play off i extraligové baráže.