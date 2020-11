Zaťovičovo klidné derby. Přerováky mydlit nebudu, smál se kapitán

Rozjíždí se, začíná mu to zase pálit. Martin Zaťovič (35) byl jedním ze střelců Komety v derby se Zlínem (5:3), v němž domácí málem prohazardovali čtyřbrankový náskok. To vše na konci divokého víkendu, během něhož došlo v organizaci k dílčím změnám v realizačním týmu a drsnému slovnímu výstupu hlavního bosse Libora Zábranského. „Takového jsem ho za pět let nezažil,“ přiznal kapitán.

Rozhodly přesilovky, že?

„Přesilovky rozhodují zápasy, pracujeme na nich. Dneska to třikrát vyšlo. Byly tam věci, na kterých pracujeme. Jsme spokojení.“

S koncem asi nebudete spokojení…Málem jste ztratili čtyřgólový náskok.

„Musíme se podívat na video, co tam všechno bylo. Kdyby nám tam padl nějaký odražený puk, je průšvih jako sviňa. To se nesmí stávat.“

Derby se Zlínem bývají vyhrocená. Jaké bylo tohle bez diváků?

„Moc kluků jsem tentokrát nepoznal, se kterými by se to dalo hrotit. Měli půlku týmu jinou. Bylo to víc v klidu.“

Brno - Zlín: Domácí rozebrali čtveřici hostů. Mueller pálil do odkryté brány, 2:0

Hráčů z Přerova, odkud pocházíte, je tam ale pořád dost, ne?

„Jasný. Ty ale nebudu mydlit.“ (úsměv)

Během pátečního duelu v Karlovách Varech měl šéf Libor Zábranský k týmu ostrý výstup, jak sám přiznal. Zažil jste ho někdy tak vytočeného?

„Za těch pět let nezažil. Ono je to někdy asi potřeba. Cítil to tak a udělal to. Je vidět, že nás to nakoplo.“

Vy jste také emotivní typ. Přidal jste se?

„Ne ne. Já jsem byl úplně chladnej. Byl jsem rád, že to někdo vzal za mě.“ (úsměv)

Vy osobně už se cítíte na ledě lépe?

„Zápas od zápasu se cítím líp. I únava je menší. Začíná si to sedat. Můžeme to hrnout, už jsem v pohodě.“

Brno - Zlín: Mueller skóruje podruhé. Perfektně ho našel Gulaši, 4:0

Jak na vás působí kanadský útočník Brandon De Fazio, který odehrál první dva zápasy?

„Něco v něm určitě bude. Kariéru má velkou. Ale těžko zatím hodnotit. Přiletěl ve čtvrtek, hned ho čekala dlouhá cesta do Varů. Musí se aklimatizovat a zažít některé věci. Bude to chvíli trvat.“

Co se změnilo po příchodu nového asistenta Jana Zachrly?

„Změna nastala spíš u střídání obránců. Je to spíš otázka na ně. Měli jsme od té doby jen jeden trénink, který měl Zachy na povel. Teď je čas na tom pracovat, bude se to posouvat dál. Byl to takový motivátorský krok, abychom si uvědomili, že se něco děje. Trochu nás to zvedlo.“

Zobrazit online přenos VIDEO z utkání ZDE Góly Domácí: 01:07. Schneider, 09:26. Mueller, 26:44. Zaťovič, 30:09. Mueller, 59:31. Süss Hosté: 30:23. Gazda, 40:45. Honejsek, 54:07. Kubiš Sestavy Domácí: Klimeš (Vejmelka) – Freibergs, O. Němec (A), Gulaši, Pyrochta (A), F. Král, Hájek – Zaťovič (C), P. Holík, Mueller – Vincour, Rákos, Schneider – DeFazio, Süss, T. Svoboda – Plášek ml., Kunc, L. Horký – Luciani. Hosté: Kašík (31. Huf) – Řezníček, Nosek (A), Suhrada, Gazda, M. Novotný, Žižka (C), Hamrlík – Okál, Honejsek, Šlahař – Köhler, Herman, Poletín – Hejcman, Karafiát, J. Ondráček – Kubiš (A), P. Sedláček, Dobiáš. Rozhodčí Pešina, Lacina – Gerát, Axman Stadion DRFG arena

Z V VP PP P Skóre B 1. Plzeň 13 7 3 1 2 46:27 28 2. Třinec 10 8 1 1 0 50:26 27 3. Sparta 14 8 1 1 4 50:33 27 4. Mountfield 12 8 1 0 3 40:24 26 5. K. Vary 11 8 0 0 3 31:28 24 6. Liberec 12 5 2 2 3 32:26 21 7. M. Boleslav 11 4 1 2 4 33:30 16 8. Vítkovice 10 3 2 2 3 27:30 15 9. Brno 10 2 2 1 5 27:33 11 10. Olomouc 11 3 0 1 7 19:38 10 11. Litvínov 10 2 1 1 6 17:28 9 12. Zlín 11 2 1 0 8 24:37 8 13. Pardubice 11 1 2 1 7 23:44 8 14. Č. Budějovice 12 1 0 4 7 30:45 7

HC Kometa Brno

Vše o klubu ZDE