ONLINE + VIDEO: Válec Sparta. Zničila Zlín 10:0! Pardubice - Plzeň 3:0

Demolici Beranů řídil Horák pěti body

Domácí měli hned v úvodu zápasu výhodu přesilové hry, Kašíka, který se po čtyřzápasové pauze vrátil do sestavy Zlína, ale nepřekonali. O první gól se postaral v páté minutě Zikmund, který se trefil přesně k tyči. K další brance Spartě pomohla bleskově sehraná početní výhoda, kterou ukončil již po osmi sekundách Horák.

I Zlín se mohl vrátit do hry v přesilovkách, dva po sobě jdoucí fauly Říčky ale nepotrestal. Machovského v brance Pražanů výrazněji prověřil až ve druhé výhodě. S koncem druhého trestu útočníka domácích se ale do brejku dostal Buchtele, přidal třetí gól a šance Zlína na bodový zisk výrazně klesly.

Hosté mohli duel zdramatizovat v přesilovkách, neprosadili se ale ani v 35 sekund dlouhé výhodě pět na tři. Slibnou šanci na snížení nevyužil ani ve 23. minutě Šlahař.

Sparta, v jejíž sestavě chyběli odpočívající reprezentanti Košťálek s Rouskem a naopak první extraligový start si připsal junior Kulhánek, v pohodě kontrolovali zápas a vytvářeli si i příležitosti. O čtvrtý gól se postaral obránce Jandus, jenž přesnou střelou zakončit tlak elitní formace domácích.

Poté sice v oslabení trefil Poletín tyč, ale při Gazdově trestu zamířil přesně Sobotka. O třicet sekund později navíc Pechovu akci dokončil Říčka a zvýšil na 6:0 pro Spartu.

Do třetí části oba týmy změnily brankáře. Místo Kašíka nastoupil Huf, Machovského nahradil osmnáctiletý Cichoň, který si připsal premiérový extraligový start. Na obrazu hry se ale nic nezměnilo, Sparta se i nadále prosazovala a mířila za rekordní výhrou sezony. Ve 42. minutě přidal sedmý gól Pech, poté se přesilovkách prosadili Řepík, dnes podruhé Říčka a účet duelu zakončil Řepík.

Zobrazit online přenos VIDEO z utkání ZDE Góly Domácí: 04:08. Zikmund, 05:48. Horák, 11:24. Buchtele, 32:38. M. Jandus, 37:34. Sobotka, 38:04. Říčka, 41:55. Pech, 46:59. Řepík, 47:40. Říčka, 52:06. Horák Hosté: Sestavy Domácí: Machovský (41. Cichoň) – Němeček, Piskáček (A), Polášek, M. Jandus, Tomáš Dvořák, Kalina, Kulhánek – Sobotka, Horák, Řepík (C) – Kudrna, Tomášek, Buchtele – Říčka, Pech (A), Šmerha – Dvořáček, Sukeľ, Zikmund. Hosté: Kašík (41. Huf) – Řezníček, Ferenc, M. Novotný, Gazda, Hamrlík, Dluhoš – J. Ondráček, Karafiát, Köhler (C) – Vopelka, Honejsek, Okál (A) – Šlahař, P. Sedláček, Sebera – Václavek, Poletín, Kubiš (A). Rozhodčí Pešina, Lacina – Zíka, Šimánek. Stadion O2 arena, Praha 9 (Libeň)

Hradec Králové měl v úvodu převahu, ale svůj tlak gólově nevyjádřil a naopak v šesté minutě se radovali hosté. Schleiss po rychlém protiútoku ještě z pravého kruhu Lukeše neprostřelil, ale po objetí branky se dostal k odraženému puku a snadno skóroval. Mountfield měl největší šanci v úvodní části v 19. minutě, kdy se po chybě Ostravanů dostal před Dolejše kapitán Smoleňák, ale neuspěl.

Vítkovice byly blízko zvýšení náskoku ve 27. minutě, ale Ryšavý ztroskotal na Lukešovi. V čase 27:38 se podařilo Východočechům vyrovnat. Od modré čáry překonal Dolejše obránce Nedomlel. Ten pak byl ve 33. minutě prvním vyloučeným hráčem v utkání, ale domácí se ubránili. Sami pak nezužitkovali přesilovou hru při trestu Ryšavého.

V úvodu třetí třetiny při Smoleňákově pobytu na trestné lavici dorážel po Lakatošově střele Krenželok, ale Lukeše nepřekonal. Po vyloučení hostujícího Kaluse a následně i Hrušky, který dostal trest na dvě plus dvě minuty, nevyužili domácí dlouhou početní výhodu včetně 91 sekund v pěti proti třem.

V 52. minutě minutě se prosadil naopak při trestu Filipa Pavlíka z dorážky Krenželok a hosté podruhé v utkání vedli. Východočeši však dokázali odpovědět. V 57. minutě ještě neuspěl Kevin Klíma, ale 50 sekund před koncem třetí části se při power play nadvakrát prosadil Koukal.

V nastavení měl nejdříve šanci domácí Cingel, jenže neuspěl. Vítkovice, které po reprezentační pauze už hrály v pondělí a podlehly v Pardubicích 3:4, se radovaly díky Lakatošově trefě z pravého kruhu.

Ohlasy trenérů

David Kočí (Mountfield HK): „Dnes z naší strany, abychom získali tři body, chyběla produktivita a větší nebezpečnost v útočném pásmu. I když jsme slušně pracovali, tak jsme si nevytvářeli lepší šance po celou dobu utkání. Dokázali jsme se udržet v útočném pásmu, ale nevytvořili jsme si tam šanci. Byl to urputný zápas.“

Miloš Holaň (Vítkovice): „Bereme to s pokorou. Měli jsme ve dvou dnech dva zápasy zase venku. Jsem rád, že klukům dnes opět jezdily nohy. Prakticky tak, jak jsme v pondělí končili, jsme dneska začali a troufnu si říci, že jsme měli otěže v rukách. Klíčový moment bylo neskutečně odbráněné oslabení ve třech. Pomohli jsme si dnes i gólem v přesilovce, což je velké plus. Samozřejmě jsme mohli mít i tři body, ale dostali jsme gól v power play. Buďme rádi za dva body, myslím, že jsme si je zasloužili. Dobře nám dnes zachytal gólman (Daniel Dolejš), všichni hráči podali výborný výkon. Je to takový první krok k tomu, co chceme hrát. Jedeme dál, zápasy jsou těžké a je jich spousta před námi. Měli jsme spoustu zápasů venku, ale bijeme se statečně.“

SESTŘIH: Mountfield HK - Vítkovice 2:3p. Hosté zabrali. Z východu Čech odváží dva body

Zobrazit online přenos VIDEO z utkání ZDE Góly Domácí: 27:38. Nedomlel, 59:10. Koukal Hosté: 05:56. Schleiss, 51:17. L. Krenželok, 63:32. Lakatoš Sestavy Domácí: Š. Lukeš (Mazanec) – Blain, Nedomlel (A), F. Pavlík (A), Šalda, Zámorský, Jank, Váchal – Lev, Cingel, Kevin Klíma – Smoleňák (C), Koukal, Perret – Kelly Klíma, M. Zachar, J. Sklenář – R. Pilař, Morong, Síla. Hosté: Dolejš (Mi. Svoboda) – R. Polák (C), Štencel, Trška, Gewiese, Koch, L. Kovář, R. Černý – Lakatoš, Hruška (A), Schleiss – L. Krenželok (A), Marosz, Dej – M. Kalus, Werbik, Mallet – Fridrich, J. Mikyska, Ryšavý. Rozhodčí Jeřábek, Kika – Lederer, Ganger Stadion ČPP Aréna, Hradec Králové

Mladá Boleslav - České Budějovice 5:4

Zobrazit online přenos VIDEO z utkání ZDE Góly Domácí: 22:19. Fillman, 37:26. Bičevskis, 40:50. P. Kousal, 41:23. Jääskeläinen, 53:51. Jääskeläinen Hosté: 26:05. Forman, 29:50. Prokeš, 44:00. Forman, 59:41. Adamský Sestavy Domácí: Krošelj (J. Růžička) – Hrbas, Ševc (C), Šidlík, Pláněk (A), Bernad, Fillman, Allen – Lunter, Cienciala, Šťastný – Jääskeläinen, G. Szturc, Kotala – Flynn, Najman, P. Kousal – J. Strnad, Bičevskis, J. Stránský. Hosté: Čiliak (Strmeň) – Pýcha (C), Plášil, Vydarený (A), Slováček, Suchánek, Roth – Christov, Jonák, D. Voženílek – Forman, Gilbert, Z. Doležal – Adamský, Prokeš, Karabáček – Michnáč. Rozhodčí Šír, Mrkva – Špůr, Axman Stadion ŠKOENERGO Aréna Návštěva hráno bez diváků diváků

Litvínov - Kometa

Zobrazit online přenos VIDEO z utkání ZDE Góly Domácí: 22:06. V. Hübl, 60:37. V. Hübl Hosté: 35:48. Plášek ml. Sestavy Domácí: Godla (Zajíček) – Irving, Ščotka, Balinskis, D. Kolář, Štich (A), Demel, Kudla – P. Zdráhal, M. Hanzl (A), Jarůšek – Pospíšil, V. Hübl (C), F. Lukeš – Fronk, Gerhát, P. Svoboda – Válek, Jícha, Zygmunt. Hosté: Klimeš (Vejmelka) – F. Král, Pyrochta (A), Barinka, O. Němec (A), Gulaši, Freibergs, Bartejs – Plášek ml., P. Holík, Mueller – Zaťovič (C), Klepiš, Schneider – Valský, Brabenec, L. Horký – Kusko, F. Dvořák, Šoustal. Rozhodčí Hradil, Pražák – Gebauer, Hlavatý Stadion Zimní stadion Ivana Hlinky, Litvínov

Pardubice - Zlín

Zobrazit online přenos VIDEO z utkání ZDE Góly Domácí: 16:56. Mandát, 29:07. Svačina, 42:57. Kusý Hosté: Sestavy Domácí: Kantor (Klouček) – J. Kolář (A), Nakládal (C), J. Zdráhal, Ďaloga, Hrádek, Vála, Mikuš – Kusý, Blümel, Poulíček – Mandát (A), R. Kousal, Camara – Svačina, O. Roman, Rohlík – Claireaux, Anděl, Paulovič. Hosté: Frodl (Pavlát) – Čerešňák, L. Kaňák, Kvasnička, Vráblík, Stříteský, Lang, Houdek – Suchý, Kracík (A), Gulaš (C) – Straka (A), Kodýtek, Pour – Eberle, Stach, Kantner – Slanina, Rob, Malát. Rozhodčí Veselý, Hejduk – Rampír, Špringl Stadion enteria arena