ONLINE: Sparta vede 3:2 nad Kometou. Litvínov demoluje Plzeň 4:0!

Kometa - Sparta

Góly Domácí: 16:12. Krištof, 32:19. Zaťovič Hosté: 04:20. Matuškin, 06:50. F. Chlapík, 33:17. Hašek Sestavy Domácí: Klimeš (Tomek) – Ďaloga, R. Holland, Kučeřík, Roth, Gulaši (A), D. Mikyska, Bartejs – Kollár, Krištof, P. Mueller (A) – Zaťovič (C), P. Holík, L. Horký – M. Haščák, Ostřížek, R. Pavlík – Mallet, Rákos, Vincour. Hosté: Salák (Neužil) – Matuškin, Moravčík, T. Pavelka, A. Polášek (A), Tomáš Dvořák, Radek Jeřábek – J. Konečný, R. Horák, M. Řepík (C) – E. Thorell, F. Chlapík, Prymula – T. Jandus, D. Kaše, M. Forman – Z. Doležal, Vitouch, Šmerha – Hašek. Rozhodčí Kika Obadal – Lederer, Rožánek Stadion Winning Group Arena

Zlín - Kladno 1:5

Góly Domácí: 27:01. A. Zbořil Hosté: 33:06. K. Wood, 39:48. Dotchin, 42:16. J. Strnad, 56:14. Melka, 58:29. M. Beran Sestavy Domácí: Kašík (Huf) – Mamčics, Gazda, Suhrada, O. Němec (A), Žižka, Ferenc – Kubiš (C), P. Sedláček (A), O. Flynn – A. Zbořil, Honejsek, Vopelka – Karafiát, Hejcman, Okál – Sebera, R. Veselý, Frömel. Hosté: Bow (Stahl) – J. Suchánek (A), Dotchin (A), K. Wood, Ticháček, Zajíc, Baránek – Hlava, Plekanec (C), Jágr – M. Beran, A. Kubík, Dvořáček – J. Strnad, Filip, Melka – Ciampini, Pitule, Kristo. Rozhodčí Hradil, Vrba – Gebauer, Hlavatý Stadion Zimní stadion Luďka Čajky, Zlín Návštěva 5312 diváků

Oceláři urvali derby díky trefám obránců

Fanoušci obou klubů si zakřičeli v deváté minutě gól, ale radost na straně Třince byla předčasná. Rozhodčí usoudili, že Daňo fauloval brankáře Stezku a znemožnil mu zasáhnout proti střele Marinčina. Vítkovice z následné přesilovky udeřily už za 13 sekund, když Solovjov překonal Kacetla střelou od modré čáry.

Domácí brzy vyrovnali a prosadil se sváteční střelec. Musil, který v minulé sezoně neskóroval i v součtu s play off ani v jednom z 66 utkání, propasíroval po vyhraném buly Stezkovi puk mezi betony. Možná to bylo i s přispěním teče spoluhráče Nestrašila. Třinecký obránce mohl v dalším střídání přidat svou druhou trefu, ale Stezka se bleskurychle přesunul proti střele do odkryté branky. Vítkovický gólman se vytáhl za chvíli ještě jednou při zakončení osamoceného Romana.

Hosté zahrozili v prostřední části dvakrát z přečíslení dva na jednoho, ve druhém případě zazvonil Bondra na tyč. Oceláři poté nevyužili Polákovu hrubku při rozehrávce, ale přeci jen vytěžili z tlaku vedoucí gól. Postaral se o něj Zahradníček nekompromisní ranou zpoza pravého kruhu a skóroval poprvé v sezoně.

Marosze dělily ve třetí třetině od vyrovnání milimetry, jeho střela skončila na horní tyči. Oceláři jinak kontrolovali bez větších těsné vedení a soupeře při hře hostů bez gólmana nepustili do žádné šance. Naopak Musil minul ze středního pásma prázdnou branku. Kacetl ještě zabrnkal v posledních sekundách domácím na nervy. Při pokusu trefit prázdnou branku zasáhl Bernovského, ale puk šel mimo.

SESTŘIH: Třinec - Vítkovice 2:1. Oceláři uspěli i ve druhém derby, rozhodli beci

Góly Domácí: 10:32. D. Musil, 31:41. Zahradníček Hosté: 08:22. A. Solovjov Sestavy Domácí: Kacetl (Marek Mazanec) – M. Doudera, Marinčin, D. Musil, J. Michálek, Jaroměřský, Zahradníček, M. Adámek – Daňo, P. Vrána (C), Martin Růžička (A) – O. Šedivý, A. Nestrašil, Kofroň – Hrehorčák, Miloš Roman, O. Kovařčík – Chmielewski, R. Szturc, Dravecký (A). Hosté: Stezka (Dolejš) – A. Solovjov, R. Polák (C), Galvinš, Plášil, P. Koch, Jakub Stehlík, L. Kovář – R. Bondra, Dej, M. Kalus – L. Krenželok (A), Marosz, Svačina – Lednický, Vildumetz, Žálčík – Bernovský, Chlán, Fridrich. Rozhodčí Hejduk, Stano – Ganger, Klouček Stadion WERK ARENA, Třinec Návštěva 4721 diváků

Liberec - Olomouc

Góly Domácí: 01:45. Filippi, 06:14. Melancon, 49:03. J. Vlach Hosté: 13:35. Řezníček, 14:21. J. Káňa, 23:57. J. Knotek, 28:51. David Krejčí, 29:31. Kucsera, 33:02. Kucsera Sestavy Domácí: Kváča (30. J. Pavelka) – M. Rosandić, Kolmann, M. Ivan, Melancon, Derner, Štibingr – Birner (A), A. Najman, Ordoš – Rychlovský, Filippi, Gríger – J. Vlach, P. Jelínek (C), M. Zachar – A. Dlouhý, J. Šír, Klapka – Čederle. Hosté: J. Sedláček (Lukáš) – Ondrušek (C), Groch, Rašner, Škůrek, Řezníček, Dujsík – J. Káňa, David Krejčí (A), V. Tomeček – Klimek, J. Knotek (A), Kucsera – Strapáč, P. Kolouch, Olesz – Kusko, Nahodil, Kunc – Burian. Rozhodčí Pražák, Veselý – Gerát, Hynek Stadion Home Credit Arena, Liberec

Mladá Boleslav - České Budějovice

Góly Domácí: 26:12. P. Kousal Hosté: 01:00. Vondrka, 32:36. Chlubna, 56:02. Holec Sestavy Domácí: J. Růžička (Krošelj) – Pavel Pýcha, Ševc (C), D. Moravec, Pláněk (A), Jánošík, Lintuniemi, Bernad – Adam Raška I, Fořt, Pospíšil – Kotala, Claireaux, J. Dufek – P. Kousal, O. Najman, J. Stránský (A) – Závora, Bičevskis, Grim. Hosté: Strmeň (Maleček) – Bindulis, Percy, Piskáček (A), Vráblík, M. Jandus, Štich (C), Bučko – Abdul, L. Pech (A), T. Šoustal – Holec, M. Hanzl, Vondrka – Chlubna, D. Voženílek, Valský – M. Beránek, Karabáček. Rozhodčí Šír, Micka – Frodl, Komárek Stadion Návštěva 2772 diváků

Plzeň - Litvínov

Góly Domácí: Hosté: 15:08. M. Chalupa, 24:33. P. Zdráhal, 28:26. Zygmunt, 29:19. P. Zdráhal Sestavy Domácí: Miroslav Svoboda (29. Pavlát) – L. Kaňák, Čerešňák (A), Graňák, Jiříček, Kvasnička, J. Kindl (C), Kremláček – Kantner, Kodýtek (A), Schleiss – F. Suchý, Mertl, P. Musil – Dzierkals, G. Thorell, Bulíř – M. Lang, F. Přikryl, Adamec. Hosté: Godla (Zajíček) – Hrbas, Irving, Balinskis, Stříteský, Demel, D. Zeman, O. Baláž – Kudrna, Estephan, P. Zdráhal – P. Straka (A), V. Hübl (C), Jarůšek – P. Svoboda, M. Chalupa, Latta – Zygmunt, Gerhát, L. Stehlík. Rozhodčí Jeřábek, Ondráček – Kajínek, Axman Stadion LOGSPEED CZ Aréna

Pardubice - Mountfield HK

Góly Domácí: 00:39. Říčka, 11:05. Camara Hosté: 12:46. Oksanen Sestavy Domácí: Frodl (Klouček) – J. Mikuš, Nakládal (C), D. Robertson, Košťálek, J. Kolář (A), Hrádek, O. Vála – Říčka, Cienciala, Blümel – R. Kousal, A. Musil, Camara – Paulovič, Poulíček (A), O. Rohlík – Koffer, O. Roman, Anděl. Hosté: Kiviaho (Š. Lukeš) – Nedomlel, Blain, Šalda, F. Pavlík (A), Kalina, McCormack, Jank – Smoleňák (C), Lev (A), Oksanen – Perret, Kevin Klíma, Jergl – R. Pilař, Lalancette, Kelly Klíma – Lamper, Koukal, Orsava. Rozhodčí Lacina, Svoboda – Šimánek, Zíka Stadion enteria arena