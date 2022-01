ONLINE: Motor smetl Spartu 5:1, Pech v Klubu střelců! Kladno - Olomouc 1:0

Bek Tansey spasil Kometu

V úvodu souboje dvou týmů, jejichž střídačkám šéfují bývalí členové úspěšného trenérského tandemu z pražské Slavie Růžička a Kalous, měli navrch hosté. Velkou šanci nevyužil kanonýr Mueller. V osmé minutě musel na trestnou lavici Hübl a zkušený americký útočník měl další příležitosti. Při té druhé byl blízko, jenže Godlu zachránila branková konstrukce.

Když se úvodní dějství přehouplo do své druhé poloviny, otevřeli domácí skóre. Fronk nabil ideálně do jízdy Balinskisovi, který tvrdou ranou propálil strážce hostující branky Tomka. Hráče Vervy gól nabudil, zvýšit mohli Hübl s Chalupou, podařilo se to však až ve 14. minutě zblízka Strakovi, jemuž do šance posunul puk opět Fronk. Balinskis se krátce nato zaskvěl gestem fair play, když odvolal vyloučení na straně hostů.

Hned zkraje druhé třetiny sedla smůla znovu na Muellerovu čepel, když podruhé rozezvučel tyčku za Godlovými zády. Vzápětí hráli domácí přesilovku, ale bez efektu. Ve 27. minutě měl ideální možnost ke snížení Zaťovič, ze sólového úniku však proti Godlovi neuspěl. Hostující kapitán se dočkal až ve 39. minutě, kdy zkusil v závěru početní výhody štěstí z úhlu a pouhé dvě sekundy před vypršením Hrbasova trestu nachytal Godlu.

Ve třetí dvacetiminutovce mohli vrátit na domácí stranu dvoubrankové vedení Kolář, Chalupa, Jarůšek či Irving. Pak hráli Litvínovští přesilovku, jenže ani v ní nenašli recept na Tomka. A místo navýšení náskoku přišlo v 53. minutě vyrovnání, o které se postaral Tansey. Závěr základní doby zkomplikoval Brňanům faulem Šik. Balinkis v přesilovce napálil tyčku.

Šlo se tak do prodloužení, které utnul po 47 sekundách Mueller a nakonec tak protrhl svou střeleckou smůlu.

Zobrazit online přenos VIDEO z utkání ZDE Góly Domácí: 10:23. Balinskis, 13:18. P. Straka Hosté: 38:49. Zaťovič, 52:20. Tansey, 64:13. P. Mueller Sestavy Domácí: Godla (Neužil) – D. Kolář, Irving, Balinskis, Strejček, Demel, Stříteský, Hrbas – P. Straka (A), Estephan, Fronk – Kudrna, V. Hübl (C), F. Lukeš (A) – M. Chalupa, Sukeľ, Jarůšek – Zygmunt, J. Jícha, P. Svoboda. Hosté: Tomek (Klimeš) – Ďaloga, Bartejs, Kučeřík, R. Holland, Gulaši (A), Tansey, Roth – Zaťovič (C), P. Holík, P. Mueller (A) – Šik, Krištof, L. Horký – R. Pavlík, Rákos, Vincour – Dočekal, Ostřížek, T. Šoustal. Rozhodčí Pešina, Horák – Zíka, Šimánek Stadion Zimní stadion Ivana Hlinky Návštěva 1000 diváků

Spartě neuznali gól, pak začal řádit Pech

Před úvodní buly Sparta ocenila útočníka Formana, který v jejím dresu jako 13. hráč v klubové historii nastoupil do 500. zápasu. Domácí začali aktivně, Thorell ale gólmana Hrachovinu nepřekonal a neprosadil se ani Forman. Na druhé straně neuspěl ve 12. minutě Pech. Pražané se prosadili v 15. minutě těsně po skončení své přesilové hry. V ní ještě kapitán Řepík netrefil poloodkrytou branku, ale o chvilku později Chlapík našel před brankovištěm zakončujícího Horáka. Ten mohl v závěru úvodního dějství zvýšit, jenže před Hrachovinou těsně minul.

Na začátku druhé třetiny hostující Doležal nastřelil tyčku a Horák na druhé straně v početní výhodě z bezprostřední blízkosti minul. V 27. minutě Motor vyrovnal, když Doležal z úhlu našel mezeru mezi Salákovými betony. Jihočeši převzali iniciativu a kapitán Gulaš v polovině utkání málem obrátil skóre, jenže přestřelil.

V 35. minutě při hře čtyři na čtyři si Chlapík nabruslil do mezikruží a překonal Hrachovinu. České Budějovice si však vzaly trenérskou výzvu a kvůli postavení jednoho ze sparťanů v hostujícím brankovišti rozhodčí gól odvolali.

Místo toho šli v 37. minutě do vedení hosté. Salák se nedohodl s obráncem Poláškem, odkryl puk a Valský skóroval. V závěru prostřední části zvýšil po přečíslení dva na jednoho po Vondrkově přihrávce Pech.

Ještě do minulé sezony opora Sparty ve 47. minutě střelou z kruhu do horní části branky zařídila čtvrtý gól Motoru. Pech zaznamenal v extralize 248 branek, další dvě vstřelil v reprezentaci.

Saláka vystřídal Machovský, který se však neuvedl dobře. V polovině třetího dějství ho zadák Piskáček překonal v oslabení prudkou střelou přes celé hřiště. Bývalý kapitán Sparty se zapsal mezi střelce v extralize premiérově od ledna 2020. Motor zvítězil v nejvyšší soutěži na ledě Sparty po pěti zápasech poprvé od listopadu 2011.

Zobrazit online přenos VIDEO z utkání ZDE Góly Domácí: 14:48. R. Horák Hosté: 26:14. Z. Doležal, 36:38. Valský, 39:09. Pech, 46:18. Pech, 49:30. Piskáček Sestavy Domácí: Salák (47. Machovský) – T. Pavelka, A. Polášek (A), Mikliš, Moravčík, M. Jandus, Tomáš Dvořák – Chlapík, Sobotka (A), Buchtele – M. Řepík (C), R. Horák, E. Thorell – M. Forman, D. Voženílek, D. Kaše – Dvořáček, Vitouch, J. Strnad – J. Konečný. Hosté: Hrachovina (Strmeň) – Piskáček (A), Šenkeřík, Percy, Bučko, Vráblík, Štencel, Remta – Z. Doležal, Pech (A), Vondrka – Gulaš (C), J. Novotný, Abdul – Valský, J. Ondráček, Holec – Karabáček, M. Hanzl, M. Beránek. Rozhodčí Pražák, Micka – Votrubec, Brejcha Stadion O2 arena, Praha - Libeň Návštěva 1 000 diváků

Liberec - Pardubice 3:4p

Zobrazit online přenos VIDEO z utkání ZDE Góly Domácí: 04:54. J. Vlach, 26:12. J. Šír, 43:26. Rychlovský Hosté: 12:50. Camara, 34:32. A. Musil, 59:28. J. Mikuš, 60:38. Camara Sestavy Domácí: Kváča (46.–48. J. Pavelka) – M. Rosandić, Štibingr, M. Ivan, Melancon, Derner, Kolmann, J. Šedivý – Birner (A), Filippi, Faško-Rudáš – Ordoš, Gríger, M. Zachar – J. Vlach, P. Jelínek (C), Klapka – Rychlovský, A. Najman, J. Šír. Hosté: Frodl (Klouček) – J. Mikuš (A), J. Zdráhal, D. Robertson, Košťálek, O. Vála, J. Kolář (A), T. Jelínek – Říčka, Poulíček (C), Blümel – R. Kousal, A. Musil, Camara – Paulovič, Anděl, O. Rohlík – Matýs, O. Roman, T. Urban. Rozhodčí Sýkora, Šindel – Ganger, Rampír. Stadion Home Credit Arena, Liberec Návštěva 1 000 diváků

Mountfield HK - Mladá Boleslav 5:2

Zobrazit online přenos VIDEO z utkání ZDE Góly Domácí: 21:36. Oksanen, 34:36. Lalancette, 36:54. McCormack, 56:55. F. Pavlík, 59:00. Lev Hosté: 01:26. Adam Raška I, 10:08. Lintuniemi Sestavy Domácí: Kiviaho (Sajdl) – Nedomlel, Blain, Piegl, F. Pavlík (A), Gaspar, McCormack, Pinkas – Smoleňák (C), Lev (A), Oksanen – Kevin Klíma, Lalancette, Kelly Klíma – R. Pilař, Miškář, Lamper – Morong, Koukal, Pajer. Hosté: J. Růžička (Krošelj) – Bernad, Ševc (C), D. Moravec, Pláněk (A), Šidlík, Lintuniemi – Kotala, Fořt, D. Šťastný – Kelemen, Adam Raška I, Pospíšil – Lunter, O. Najman, P. Kousal – Jan Eberle, Bičevskis, J. Stránský (A) – Závora. Rozhodčí Lacina, Úlehla – Lhotský, Svoboda Stadion ČPP Aréna, Hradec Králové Návštěva 1 000 diváků

Vítkovice - Plzeň 4:2

SESTŘIH: Vítkovice - Plzeň 4:2. Vyrovnaný duel zlomili domácí až v závěru, dvakrát se trefil Chlán

Zobrazit online přenos VIDEO z utkání ZDE Góly Domácí: 25:04. Chlán, 43:07. A. Solovjov, 56:11. J. Hruška, 59:40. Chlán Hosté: 21:30. Bulíř, 46:40. Schleiss Sestavy Domácí: Stezka (Dolejš) – A. Solovjov, R. Polák (C), Galvinš, Plášil, L. Kovář, Gewiese, Jakub Stehlík – L. Krenželok (A), J. Hruška (A), Lakatoš – Dostálek, Marosz, Roberts Bukarts – M. Kalus, Flick, Illéš – Dej, Chlán, Fridrich. Hosté: Miroslav Svoboda (Pavlát) – Kvasnička, Čerešňák (C), Graňák, Budík, V. Lang, L. Kaňák, Kremláček – P. Musil, Kodýtek (A), Schleiss (A) – Dzierkals, Bulíř, M. Lang – F. Suchý, G. Thorell, J. Dufek – M. Marcel, Malát. Rozhodčí Kika, Ondráček – Pešek, Malý Stadion Ostravar aréna Návštěva 1 000 diváků

Kladno - Olomouc

Zobrazit online přenos VIDEO z utkání ZDE Góly Domácí: 10:33. M. Indrák Hosté: Sestavy Domácí: Bow (Stahl) – Veber, Kehar, K. Wood, Ticháček, J. Suchánek (A), Babka, Funk – Hlava, Plekanec (C), A. Kubík – Melka, Zikmund, Pytlík – Kristo, M. Indrák, Ondřej Bláha – O. Procházka, Filip, Martin Procházka. Hosté: Konrád (Lukáš) – T. Černý, Ondrušek (C), A. Rutar, Švrček, Škůrek, Řezníček – V. Tomeček, David Krejčí (A), J. Káňa – Klimek, J. Knotek (A), Kusko – Bambula, Navrátil, Olesz – Michal Kunc, Nahodil, Burian. Rozhodčí Hejduk, Pilný – Gerát, Hynek Stadion Rocknet Aréna, Chomutov