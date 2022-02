Rosandič slavil bronz, legendy radily jak na to: Říkali, ať si to pamatujeme

Povězte, jak jste si užil oslavu po návratu na Slovensko?

„Ty tři dny byly fakt skvělé. Moc jsme si to užili. Bylo to opravdu bravurní. Jde to připodobnit asi tomu, co každý sportovec nazývá velkým úspěchem. Bylo to neuvěřitelné. Užili jsme si jak jízdu městem, tak potom i výstup na pódium, které nám tam připravili. Zazpívali jsme si, dali si šampaňské, pár jich bouchlo. Osobně jsem si to opravdu užil, jsou to vzpomínky do konce života.“

Kdy jste se vrátil do Liberce? Měl jste vůbec čas na trénink?

„Vrátil jsem se předevčírem, hned po skončení oslav. Už bylo třeba se trochu zklidnit, protože nás čeká kopec práce, teď musíme vybojovat tu čtyřku. To je náš cíl. Pokud je šance, že když budeme vyhrávat, tak se tam dostaneme, tak za tím musíme jít. Bude to těsné, těch mužstev je tam několik, bude to boj.“

Stihl jste promluvit s Peterem Čerešňákem o tom, že se hned po návratu potkáte jako soupeři.

„Ano, mluvili jsme o tom. Však teď jsem mu i přinesl hokejku, kterou si u mě zapomněl. (směje se) Trochu pokecáme i teď, ale jsem rád, že jsme vyhráli. A že oni, no, mají trochu horší zápas za sebou.“

Čekalo na vás nějaké speciální přivítání i v Liberci?

„Všichni kluci si se mnou dali na oslavu jedno pivko, to ano. Ale na oslavy už mnoho času nebylo. Ten program už je nahuštěný. Nebylo to nic velkého. Ale snad si to vynahradíme na konci, po play off.“

Řekněte, když člověk vystoupí s medailí na pódium na náměstí, cítí trochu pocit, že se dostal do role idolů z dob, kdy Slováci vozili medaile ze světových šampionátů?

„Asi ano. Ale až na to, že já jsem na Slovensko přišel z Chorvatska až v roce 2008. Ale vlastně ano, v roce 2012 bylo na mistrovství stříbro, to si pamatuji. Takže jasné. Ty úspěchy zažili ti chlapci, kteří to trénovali. Jánko Lašák nebo Miro Šatan. I oni nám říkali, že ty oslavy budou neuvěřitelné, že to bude zážitek. A měli pravdu.“

Takže předali pár rad, jak oslavovat naplno?

„Jasně. Říkali, abychom brzdili s alkoholem, abychom si to potom pamatovali. (směje se)“

Bílí Tygři Liberec Vše o klubu ZDE