Výborný o zlaté jízdě Sparty: Uměli jsme zabrat, ožrat se i trénovat

Páteční zápas proti Liberci pojala Sparta jako poctu šampionům z roku 2000. Hráči se oblékli do retro dresů připomínajících zlatý úspěch. Play off se hrálo na tři vítězství, Sparta jím projela bez porážky a získala popáté titul. V posledním finále ve Vsetíně zvítězila 1:0 gólem Davida Výborného. „Byl pátek 13. dubna. Měsíc předtím se narodil syn,“ vybavil si na pátečním setkání legend dnes 50letý šampion.

Pětkrát vyhrál světový šampionát. Se Spartou získal David Výborný už poslední federální titul v roce 1993. O sedm let později vstřelil vítězný gól poslední sezony dvacátého století. Ve Vsetíně, kde se moc nevyhrávalo. „Máťa (Patrik Martinec) vyhrál buly, Franta Kučera střílel a já dorážel. Čechmánek puk vyrazil ke mně do bekhendu a já měl před sebou odkrytou bránu,“ vybavil si.

Když po vítězné trefě usedl na střídačku, podíval se do kamery a řekl: „Pro Michala.“ Před čtvrt stoletím měl totiž triumf spojený i s narozeném syna. „Tuhle neděli má narozeniny. Přišel na svět a vyhráli jsme titul. Narodil se v březnu a za měsíc jsme slavili. Výsledky si moc nevybavuju, ale vím, že ve druhém finále doma dvakrát skóroval Michal Sýkora. Hrál za mnou v první pětce. Svůj gól ve Vsetíně si vybavím taky. Padl ve třetí třetině, devátá minuta,“ pokračoval.

Sparta porazila valašský klub 4:2, 4:0 a 1:0. Ani v předchozích kolech play off proti Pardubicím a Litvínovu moc gólů nedostala. Do branky se z ciziny vrátil Petr Bříza, před sebou měl silnou a pevnou obranu. Na pozdější šampionát do Petrohradu pak jeli ze Sparty tři beci.

„Michal Sýkora byl tehdy suverénně nejlepší obránce v Evropě. Lepší než Nummelin, se kterým jsem pak hrál v Columbusu. To byl útočník. Ale Michal byl prototyp obránce NHL. Chytrý, měl střelu, uměl nahrát. Hodně pomohl. Před vhazováním nás vždycky objel na kruhu a poklepal. Fungovalo to. Hrál s Frantou Kučerou, Láďa Benýšek nastupoval ve třetí obraně a stejně jako oni jel na mistrovství světa,“ vyprávěl Výborný.

Vsetín byl tehdy nabitý reprezentanty. Čechmánek, Dopita, ve druhém útoku Patera, Martin Procházka, Bělohlav. Rok předtím vyřadil Spartu v semifinále. V rozhodujícím pátém utkání vyhrál 1:0 po nájezdech. Jeden proměnil Michal Broš, s Ondřejem Kratěnou pak přešli do Sparty. Na začátku další sezony se nedařilo. Po jedenáctém kole byl odvolán trenér Pavel Richter a k Františkovi Výbornému přišel Pavel Hynek. Tým začal šlapat. Po sedmi letech vrátil titul do Prahy.

„Základ tvořilo sparťanské jádro. Mnozí jsme hráli venku, ale vyšli jsme ze Sparty. Půlka lidí s ní byla spjatá, ostatní se přidali, což bylo důležité. Mužstvo nejvíc řídil Ríša Žemlička, fungovalo úplně v klidu, bylo semknuté, umělo zabrat, ožrat se i trénovat., Byli jsme hodně spolu. Po tréninku na kafe do Parkhotelu a pak domů. To byla naše rutina,“ vyprávěl Výborný, jemuž bylo pětadvacet let. Měl za sebou angažmá na farmě Edmontonu a ve Švédsku. Po titulu v roce 2000 zamířil do Columbusu v NHL, kde působil celkem sedm sezon. Se Spartou zažil ještě bronz v roce 2009. „Potom už si to takhle nesedlo. Pořád se něco zkoušelo, přicházeli hráči, co tam nepatřili. Jinde si vedli dobře, ale ve Spartě byli připodělaní.“

V roce 2011 tam skončil. Z Norimberku přišel slovenský manažer Otto Sykora. „Řekl, ať vrátím helmu a kalhoty, nebo zaplatím dvacet tisíc. Mihl se tam a pak už jsem o něm neslyšel. Chtěl mě Zbyněk Kusý do Pardubic a Martin Straka do Plzně, kde trénoval Marián Jelínek. Ale jezdit z Ďáblic přes celou Prahu? Kusanec zase říkal, jestli prý mi nevadí, že budu hrát druhého centra, že mají Petra Koukala. Do toho se ozval Milan Hnilička z Boleslavi. Měl jsem to nejblíž. Pro mě bylo super. Pak se objevil i Michal Broš. Ze Sparty ho taky vyhodili, tak přišel za mnou,“ připomněl.

Na hokej v pražské O2 areně se byl David Výborný podívat při mistrovství světa. „Já bych na Spartu šel. Ale od půl sedmé mi to přijde moc pozdě a v neděli odpoledne jdu raději na pivo k Hrochovi,“ zasmál se.

Zápas s Libercem za účasti šampionů z roku 2000 skončil až symbolicky výsledkem 1:0, v době, kdy dlouho vládl Třinec. Vidí David Výborný nějakou spojitost se současným týmem? „Kdyby letos Sparta nevyhrála, tak to nevyjde snad nikdy. Jestli Pardubice staví na Červusovi, kterému je čtyřicet, je to nesmysl. Ale Sparta letos vypadá super,“ dodal Výborný.