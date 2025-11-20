Davis Cup ONLINE: Španělsko - Česko 1:1. V rozhodující čtyřhře Češi prohrávají
Čeští tenisté bojují se Španělskem o postup do semifinále Davisova poháru. Na tvrdém povrchu v Boloni odehrál skvěle první zápas Jakub Menšík. Ten porazil dvojku soupeře ve dvou setech a dal českému výběru kapitána Tomáše Berdycha vedení. To ale ztratil v souboji jedniček s Jaume Munarem rovněž ve dvou setech Jiří Lehečka. O postupujícím tak rozhodne čtyřhra, kterou můžete sledovat v ONLINE přenosu na iSportu.
Davis Cup 2025
Češi se mohou probojovat do semifinále Davisova poháru poprvé od roku 2014. V letech 2012 a 2013 soutěž vyhráli. V novém systému, který platí posledních šest sezon, jsou mezi nejlepší osmičkou podruhé. Vítěz utkání narazí v semifinále na lepšího z dvojice Německo - Argentina, jejichž duel se uskuteční také dnes.
Sedmnáctý hráč světa Lehečka prohrál s o 19 míst níže postaveným Munarem poprvé a nenavázal na dvě loňské výhry. V duelu nezískal jediný brejk, o servis naopak dvakrát přišel. Nepomohlo mu ani devět es.
Čtvrtfinalista letošního US Open Lehečka prohrál první set kvůli ztracenému podání v šesté hře. Munar poté proměnil první setbol. Ve druhém setu přišel český tenista o podání hned v úvodní hře. Za stavu 2:3 měl jediné dva brejkboly, které ale nevyužil. Munar poté duel doservíroval k vítězství.
Dvacetiletý Menšík porazil 89. hráče světa Carreňa za hodinu a 39 minut. Zdolal ho i ve druhém letošním utkání a navázal proti němu na lednový triumf z Aucklandu. Dnes mu pomohlo i 20 es.
Vítěz letošního turnaje Masters v Miami Menšík sice přišel v sedmé hře první sady o servis, vzápětí ale dokázal soupeře brejknout i on. Rozhodla koncovka, v níž český tenista nejprve udržel game na 6:5 a posléze si při Carreňově podání vypracoval tři setboly. Ten poslední proměnil.
Ve druhém setu už Menšík nepovolil soupeři jediný brejkbol. V šestém gamu sice dvě možnosti na prolomení Carreňova podání nevyužil, za stavu 5:4 se ale na příjmu dostal do vedení 40:15 a hned první mečbol zužitkoval.