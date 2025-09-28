Sobotka otevřel konzervu mistrů a Dynamo ovládlo reprízu finále. Sedlák nedohrál
Trpělivost přináší růže i body. Pardubice tak dlouho hledaly otvírák k brněnské konzervě, až ho nakonec našly a z jihu Moravy vezou dva body po výhře 2:1 v prodloužení 9. kola extraligy. Vítězům se vyplatila kvalitní struktura hry, neúnavná lopota a koncentrace, v níž vydrželi od první do poslední minuty. V Brně po skvělém vstupu do sezony nastaly všednější dny, ale s tím se dalo počítat. Mistři zároveň rozhodně nejsou týmem, který by řešil zásadní problém.
Oba výběry se potřebovaly rehabilitovat za prohřešky a nedostatky v minulém kole. Rozhárané Pardubice doma asistovaly Třinci k jeho výhře 5:4, na druhé straně se čekalo, co předvede v Budějovicích ponížená Kometa. Hrál se hokej podobný partiím play off. Nikdo nechtěl povolit ani o centimetr a hodně si hlídal zadek, na nějaké volnomyšlenkářské představy nebylo místo.
O to cennější triumf si Východočeši odvezli. Rád za porážkový bod byl však i Kamil Pokorný, ačkoli jeho výběr neudržel vedení z první části. „Chtěli jsme se vrátit po nešťastném zápase na Motoru úplně jiným výkonem a myslím, že se na tom povedlo,“ netajil uspokojení nad naprosto jiným přístupem oproti pátku.
Tam se bohorovnost mistrů propsala do blamáže 0:8 a třeba útočník Šimon Stránský o výkonu týmu prohlásil, že hráli jako banda profesorů. „Dvě třetiny jsme byli lepší, škoda, že jsme si nepomohli přesilovkou, trochu nás dnes zradila koncovka. Mužstvo musím za čtyřicet minut pochválit. Máme bod, vážíme si ho,“ dal Pokorný rezolutně najevo, že i nejmenší zisk se počítá.
Faktem je, že Dynamo v první části drželo víc puk, avšak nedostávalo se do nebezpečných pozic. Domácí hráči kolem slotu vytvořili neprostupnou slupku, Kometa si výborně všímala záškodníků a nedávala jim prostor. A tak se stalo, že hosté měli prvních dvacet minut jenom dvě střely na branku.
Zatímco obráceně to tak úplně neplatilo. Nemůžete mít lepší důkaz než ten, že nejmenší hráč na ledě, 170 centimetrů vysoký Adam Zbořil, úspěšně operoval kolem i uvnitř slotu, kde si šikovně a gólově poradil se dvěma protihráči. Jedním z nich byl Ondřej Mikliš, patřící do okruhu nejdůraznějších beků, a pak i dvoumetrový Jáchym Kondelík.
Marné pokusy hostů o rozleptávání brněnské defenzivy se změnily v úspěšný až ve 37. minutě, kdy Roman Červenka prokázal velký přehled ve hře. Využil toho, že domácí byli v pěti hráčích „dole“, nahrál k modré na první Liboru Hájkovi, jenž se perfektně trefil pod horní tyčku. Puk ve vzduchu trochu záhadně změnil směr a Stezka jej minul. Dynamu mohlo být i lépe, kdyby Jakub Lauko, číhající za bukem, proměnil nájezd na Stezku.
Hostům to nakonec nevadilo. Ve třetím dějství byli lepší, aktivnější a tím, jak si šli za body, se dočkali, byť až v nastavení. „Kousy mě výborně našel, dal mi to přímo do hokejky, nádhera,“ ocenil Sobotka luxusní dlouhý pas Roberta Kousala. Na letící puk ani na soupeře nedohmátl jinak výborně hrající Libor Zábranský. „Dobře to sehráli a dali gól. On (Sobotka) si na to dobře počkal, když jsem se nedíval. Byla to má chyba, nesmí se to stávat. Poučíme se, jedeme dál,“ nedělal z jedné situace velkou vědu reprezentační bek.
Vděční diváci ve vyprodané aréně bod schválili podobně jako kabina Komety. Opravky za bídu v Budějovicích se povedly díky kvantu odvedené poctivé práce, hodnota výtěžku šla tentokrát spíš stranou. „V kabině jsme si řekli, že tohle byl úplně jiný tým než v Budějovicích, odehráli jsme dobré utkání proti těžkému soupeři. Nedarovali jsme si kousek ledu,“ ocenil Zábranský.
Sedlák nedohrál, kdy se vrátí?
Tržná rána na prstu levé ruky po ráně vyhozeného kotouče ukončila zápas Lukáši Sedlákovi. Pardubický tahoun musel po nešťastním incidentu na ošetřovnu a na šití. Pochroumaný prst si pak ledoval v útrobách brněnské arény. Je otázkou, kdy se vrátí zpět do hry, protože jde o ruku, s níž drží hokejku, jedná se navíc o velmi citlivé poranění. V úterý hraje Dynamo doma s Litvínovem, návrat na led je velkým otazníkem. „Myslím, že to nebude nic vážného. To je jediné, co vím,“ řekl k tomu na tiskové konferenci jeden z trenérů Václav Kočí.
|#
|Tým
|Z
|V
|VP
|PP
|P
|Skóre
|B
|1
Brno
|9
|6
|0
|1
|2
|28:25
|19
|2
Č. Budějovice
|9
|6
|0
|0
|3
|35:18
|18
|3
Třinec
|8
|4
|2
|0
|2
|28:20
|16
|4
K. Vary
|9
|5
|0
|1
|3
|24:21
|16
|5
Plzeň
|9
|4
|1
|2
|2
|22:20
|16
|6
Liberec
|9
|5
|0
|0
|4
|25:24
|15
|7
Sparta
|9
|4
|1
|0
|4
|27:20
|14
|8
Pardubice
|9
|4
|1
|0
|4
|29:23
|14
|9
Vítkovice
|9
|3
|2
|1
|3
|24:24
|14
|10
Olomouc
|8
|4
|0
|1
|3
|21:24
|13
|11
M. Boleslav
|9
|3
|0
|0
|6
|17:28
|9
|12
Mountfield
|8
|2
|1
|0
|5
|20:26
|8
|13
Litvínov
|8
|2
|0
|0
|6
|14:28
|6
|14
Kladno
|9
|1
|0
|2
|6
|15:28
|5
- Play-off
- Předkolo Play-off
- Baráž