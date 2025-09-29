Předplatné

Zimák Živě: Brněnská reakce na 0:8, Motor senzačně válí. Horký v hledáčku Pardubic?

Video placeholder
Zimák Živě: Brněnská reakce na 0:8, Motor senzačně válí. Horký v hledáčku Pardubic? • Zdroj: iSport.cz
Radan Lenc z Liberce sedící nad sparťanem Filipem Chlapíkem
Robert Kousal a Vladimír Sobotka se radují z rozhodující trefy
Vladimír Sobotka rozhodl reprízu finále na ledě Komety Brno
Zleva Marian Adámek z Třince a brankář Adam Brízgala z Kladna
Roman Will z Parbubic během duelu s Kometu
Radost hokejistů Pardubic
Brněnský kouč Kamil Pokorný
43
Fotogalerie
TV iSport
Tipsport extraliga
Začít diskusi (0)

Tradiční pondělní živý Zimák s redaktory deníku Sport - Miroslavem Horákem, Patrikem Czepiecem, Pavlem Bártou - a expertem Jaroslavem Bednářem. Témata jsou jasná: Motor dál válí a po tom, co vypráskal Kometu, uspěl i v Litvínově. Brno se zvládlo (opravdu?) oklepat po vysoké prohře a duel s Pardubicemi se rozhodoval až v prodloužení. Sparta je zase jako na houpačce.

#TýmZVVPPPPSkóreB
1Brno9601228:2519
2Č. Budějovice9600335:1818
3Třinec8420228:2016
4K. Vary9501324:2116
5Plzeň9412222:2016
6Liberec9500425:2415
7Sparta9410427:2014
8Pardubice9410429:2314
9Vítkovice9321324:2414
10Olomouc8401321:2413
11M. Boleslav9300617:289
12Mountfield8210520:268
13Litvínov8200614:286
14Kladno9102615:285
  • Play-off
  • Předkolo Play-off
  • Baráž

 

Začít diskuzi

Hokej 2025

Česká hokejová reprezentace
Výsledky MS v hokeji 2025ZOH hokejReprezentace

Česká hokejová extraliga

Přestupy v Extralize ONLINE

NHL

Přestupy NHL

Hokej výsledky * Reprezentace

Doporučujeme

Články z jiných titulů