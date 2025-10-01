Mazanec vládne brankářským statistikám: Pššt, ať to nevyplašíme! Je to zásluha celého týmu
Opírají se o nejzkušenější, nejvyrovnanější a možná i nejlepší brankářskou dvojici v extralize. Třinečtí Oceláři znovu spoléhají na silný gólmanský tandem, který je mezi lety 2022 až 2024 dovedl ke třem mistrovským titulům. Ondřej Kacetl s Markem Mazancem by rádi něco podobného zopakovali, ostatně pořád jsou hladoví po úspěchu, stejně jako celý mančaft. V bráně Slezanů teď řádí Mazanec, momentálně nejlepší extraligový gólman.
Od sezony 2021/22 se v třineckém brankovišti pravidelně střídají. Někdy toho odchytá víc Marek Mazanec, jindy zase Ondřej Kacetl. „Máme vyrovnanou brankářskou dvojici,“ opakuje pravidelně třinecký kouč Zdeněk Moták.
V uplynulé sezoně naskakoval častěji Kacetl, který mezi třemi tyčemi dostal prostor i v sériích play off proti Litvínovu a Spartě. Na startu tohoto ročníku to ale víc šlape Mazancovi, jenž ze 155 střel v pěti zápasech inkasoval jen osm gólů. V procentuální úspěšnosti zákroků se vyhoupl na číslo 94,84, což z něj dělá statisticky nejlepšího extraligového brankáře.
„Pššt, ať to nevyplašíme, nebudeme to přeceňovat,“ usmál se čtyřiatřicetiletý gólman. „V dalším zápase můžu dostat pět fíků ze šesti střel a statistiky se otočí. Je to zásluha celého týmu. Samozřejmě jsem rád, jak to vypadá, ale nejpodstatnější je, že děláme body.“
Nejlepší extraligoví brankáři
Poř.
Brankář
Zápasy
Úspěšnost zásahů
1.
Marek Mazanec (Třinec)
5
94,84 %
2.
Jan Růžička (Plzeň)
4
94,53 %
3.
Milan Klouček (Č. Budějovice)
7
94,32 %
4.
Dominik Frodl (K. Vary)
9
94,19 %
5.
Josef Kořenář (Sparta)
4
93,07 %
6.
Dominik Hrachovina (Vítkovice)
7
92,82 %
7.
Nick Malík (Plzeň)
6
92,68 %
8.
Dominik Furch (M. Boleslav)
8
92,50 %
9.
Pavel Čajan (Litvínov)
5
92,39 %
10.
Petr Kváča (Liberec)
8
92,20 %
Poté, co v utkáních s Libercem, Mladou Boleslaví, Českými Budějovicemi a Kladnem pokaždé inkasoval dvakrát, v úterý Kometu vynuloval. Přitom v minulé sezoně se na první čisté konto načekal až do 3. ledna, kdy vychytal nájezdové vítězství nad Hradcem Králové.
„Nuly moc nehrotím, pro mě to není důležité. Důležité je naopak to, že jsme jako tým všichni do jednoho odvedli dobrou práci,“ chválil Mazanec po výhře 1:0 nad úřadujícím šampionem. „Takové zápasy jsou mentálně těžké, ani ne tak fyzicky, nebo na počet střel. Nesmí se v nich udělat chyba.“
Zatímco na ledě Motoru a v neděli s Kladnem měl Mazanec hromadu práce, tentokrát svého soupeře drželi Třinečtí na uzdě. Kometu do vyložených šancí nepouštěli. Snad jen Jakuba Fleka, který v oslabení ujel do přečíslení dvou na jednoho.
„Každá střela se dá chytit, každá ale i pustit. Trefil mě do lapačky, dopadlo to dobře, takže buďme za to rádi. Kluci to tam ale čistili. Spoustu jsem toho viděl a něco jsem si našel. Je důležité, že děláme, co máme, a proto bereme body,“ pokývl Mazanec.
„Mně to přišlo tak, že moc toho tam nebylo, až nakonec něco bylo. Držel jsem hlavu v pozoru, a když bylo potřeba, musel jsem něco chytit. Zaplaťpánbůh mi kluci hodně pomohli, na konci toho strašně moc zablokovali,“ děkoval spoluhráčům.
Září se Ocelářům povedlo. Z devíti odehranných utkání vytěžili devatenáct bodů a se zápasem k dobru se vyhoupli na druhé místo. Doma zatím neprohráli, kromě Komety si v řádné hrací době poradili i s Libercem a Olomoucí, v prodloužení pak s Plzní a Kladnem.
„Bodově to je slušné, ale musíme být k sobě upřímní, protože některé zápasy nebyly odehrány úplně správně. Tak hlavně ať to nezakřikneme, budeme vděční a pojedeme dál. Jak se říká, po každém posvícení přijde průjem,“ culil se Mazanec. „Budeme pokorní a také budeme dělat všechno pro to, aby to dál pokračovalo.“
Slezané vyhráli už pětkrát v řadě, na konci týdne je navíc čekají další domácí zápasy. V pátek vyzvou v derby Vítkovice, o dva dny později pak Litvínov. „Já žiju ze dne na den. Až přijdu další den na zimák, tak se dozvím, co se děje dál,“ zasmál se Mazanec.
|#
|Tým
|Z
|V
|VP
|PP
|P
|Skóre
|B
|1
Č. Budějovice
|10
|7
|0
|0
|3
|37:19
|21
|2
Třinec
|9
|5
|2
|0
|2
|29:20
|19
|3
K. Vary
|10
|6
|0
|1
|3
|27:22
|19
|4
Plzeň
|10
|5
|1
|2
|2
|24:20
|19
|5
Brno
|10
|6
|0
|1
|3
|28:26
|19
|6
Pardubice
|10
|4
|2
|0
|4
|31:24
|16
|7
Olomouc
|9
|5
|0
|1
|3
|22:24
|16
|8
Liberec
|10
|5
|0
|0
|5
|25:27
|15
|9
Sparta
|10
|4
|1
|0
|5
|27:22
|14
|10
Vítkovice
|10
|3
|2
|1
|4
|25:26
|14
|11
M. Boleslav
|10
|4
|0
|0
|6
|20:28
|12
|12
Mountfield
|9
|2
|1
|0
|6
|20:27
|8
|13
Litvínov
|9
|2
|0
|1
|6
|15:30
|7
|14
Kladno
|10
|1
|0
|2
|7
|16:31
|5
- Play-off
- Předkolo Play-off
- Baráž