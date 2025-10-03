Hamalčík zdeptal Olomouc první nulou. Kdy jsem uvěřil? Po příjezdu sem, usmíval se gólman
Po porážkách s Litvínovem a Vítkovicemi (obě 2:4) se Petr Hamalčík konečně dočkal extraligové výhry. Liberecký náhradník Petra Kváči soustředěným výkonem a s přispěním čítankového venkovního výkonu tygří družiny dospěl k pátečnímu triumfu 1:0 na nepříjemném olomouckém ledě i k prvnímu čistému kontu mezi smetánkou. „Každý vyhraný zápas si užiju, kór s nulou, o to je to cennější,“ zářil 25letý chlapík s teprve 16 starty v nejvyšší lize.
Chválení Hanáci nebyli úplně ve své kůži a po čtyřech obodovaných bitvách jim zůstaly prázdné ruce. „Začátek jsme moc nezvládli, Liberec na nás vlítl a pak už jsme to tam nedokázali dorvat. Měli jsme nějaké přesilovky, které už musíme začít využívat,“ štvalo útočníka Ondřeje Najmana.
Severočeši působili od prvních sekund dojmem, že za žádnou cenu neodjedou s prázdnou kapsou. Měli hbitější start na puk a vůbec lepší koncentraci na „soubojovou“ bitvu. Což se jim vyplatilo už při druhém střídání, kdy Martin Faško-Rudáš vletěl do třetiny a excelentně trefil horní růžek branky. „Kdy jsem věřil, že tu vyhrajeme? Když jsme sem přijeli,“ usmál se Hamalčík.
Tygři vsadili na hodně aktivní přístup k soupeři, kterého usilovně otravovali při zakládání akcí, činili mu nemalé problémy po celé ploše. Hostům pranic nevadilo, že kohouti postupem času stříleli ze všeho, z čeho vypálit jen trochu šlo. Z části se jednalo o pokusy z málo nebezpečné vzdálenosti a celkem viditelné rány. Když už se Libercem dobře vytlačovaní Hanáci výjimečně procpali ke slotu, puky výborně odrážel Hamalčík. „Klobouk dolů, chytal výborně,“ uznal i olomoucký Najman.
Po vedoucím gólu se hosté mohli víc soustředit na defenzivu a spoléhat na kontry. Jejich trpělivost jim vynesla dvě velké šance v prostředním dějství, ty však Denis Zeman s Ondřejem Procházkou nevyužili, protože i na druhé straně perlil Matěj Machovský. „Musím Machymu dát kredit, chytal výborně a udělal nám to hodně těžké,“ popsal přesně Hamalčík.
Jeho spoluhráči v poslední části takticky kralovali, nepustili soka do vyložených příležitostí, domácím k tomu scházela důležitá proprieta – puk. „Hráli jsme na kotouči a zároveň drželi hru od naší brány, ubránili jsme oslabení, pochvala celému týmu,“ mnul si ruce kouč Jíří Kudrna.
Najman dál čeká na gól, ale...
Jistý kritický moment nastal pro Tygry na konci 59. minuty, kdy se nechal vyloučit Radan Lenc. Ale ani v šesti červenobílí neuspěli. Hamalčík se rozhodl, že gól nepustí. „Je to moje práce, pár let už ji dělám, takže sebejistota u toho musí být,“ prohodil Kváčův parťák.
Že by teď zatlačil na zatím neotřesitelnou pozici liberecké jedničky? „Jsme konkurenti, ale nemyslím si, že bych na něj výrazně tlačil. Dělám jen svou práci, to je celé,“ odpověděl někdejší gólman Karlových Varů.
Na druhé straně panoval smutek, ale určitě ne rozčarování. Hanáci jedou nad plán, po třech výhrách ze čtyř duelů zakolísali. Žádná panika, jede se dál.
Samozřejmě, že by ale Olomouci pomohlo, kdyby se začali někteří útočníci víc prosazovat. Například Ondřej Najman, letní akvizice ze Sparty. Zatím se netrefil, má jen dvě gólové asistence. Na první pohled smutný výkaz, z druhé strany však vidíte, že dře, nepoddává se slabší produktivitě, maká pro tým.
Což je podmínka k tomu, že tu smůlu jednou protrhne. Proti Liberci trefil tyčku, takže se postupně přibližuje… Každopádně trenéři jej zahrnují důvěrou, místo v první formaci mezi Krastenbergsem a Matýsem mu dál drží. „Ondru znám od čtvrté třídy, kdy jsem ho trénoval. On je strašně poctivý, pomáhá defenzivou, hlídá dva spoluhráče v útoku, kteří jsou ofenzivní, on to za ně musí řešit dozadu. Ano, potřeboval by nějaký bod pro své sebevědomí, ale já jsem s jeho prací spokojený. Jeho přínos pro tým spočívá v černé práci, kterou spousta lidí nevidí,“ stojí za Najmanem druhý olomoucký trenér Petr Svoboda.
|#
|Tým
|Z
|V
|VP
|PP
|P
|Skóre
|B
|1
Č. Budějovice
|11
|8
|0
|0
|3
|41:22
|24
|2
Plzeň
|11
|6
|1
|2
|2
|26:21
|22
|3
Třinec
|10
|5
|2
|1
|2
|33:25
|20
|4
Brno
|11
|6
|0
|2
|3
|31:30
|20
|5
Pardubice
|11
|5
|2
|0
|4
|34:24
|19
|6
K. Vary
|11
|6
|0
|1
|4
|27:25
|19
|7
Liberec
|11
|6
|0
|0
|5
|26:27
|18
|8
Vítkovice
|11
|3
|3
|1
|4
|30:30
|16
|9
Olomouc
|10
|5
|0
|1
|4
|22:25
|16
|10
Sparta
|11
|4
|1
|0
|6
|27:24
|14
|11
M. Boleslav
|11
|4
|0
|0
|7
|23:32
|12
|12
Mountfield
|10
|3
|1
|0
|6
|22:27
|11
|13
Kladno
|11
|1
|1
|2
|7
|20:34
|7
|14
Litvínov
|10
|2
|0
|1
|7
|16:32
|7
- Play-off
- Předkolo Play-off
- Baráž