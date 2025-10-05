Předplatné

ONLINE: Kladno hostí trápící se Spartu, Varaďa proti Dynamu. Zlomí mistr sérii proher?

Kladenští hokejisté se radují z gólu
Kladenští hokejisté se radují z góluZdroj: ČTK / Uhlíř Patrik
Trenér Pavel Gross na střídačce Sparty
Kladenští Rytíři oslavují výhru v Brně
Trenér Vítkovic Václav Varaďa na střídačce
Hradečtí hokejisté oslavují vítězství na Spartě
Kladenští hokejisté oslavují vstřelenou branku v Brně
Vítkovický útočník Martin Hanzl slaví gól
Choreo fanoušků Pardubic k Litvínovu
Nedělní hokejový program nabízí šest zápasů 12. kola Tipsport extraligy. Největší pozornost se nepochybně stáčí k souboji Kladna a Sparty. Zatímco Rytíři naposledy zlomili sérii proher v Brně, Pražané doma nezvládli tři duely, z toho dvakrát nevstřelili gól. Mistrovská Kometa se pokouší utnout šňůru čtyř porážek za sebou proti Karlovým Varům. České Budějovice mohou zvýšit vedení v tabulce proti Olomouci. Trenér Václav Varaďa s Vítkovicemi startují v Pardubicích. Hraje se také v Hradci Králové a Třinci. ONLINE přenosy z utkání sledujte na iSportu.

#TýmZVVPPPPSkóreB
1Č. Budějovice11800341:2224
2Plzeň11612226:2122
3Třinec10521233:2520
4Brno11602331:3020
5Pardubice11520434:2419
6K. Vary11601427:2519
7Liberec11600526:2718
8Vítkovice11331430:3016
9Olomouc10501422:2516
10Sparta11410627:2414
11M. Boleslav11400723:3212
12Mountfield10310622:2711
13Kladno11112720:347
14Litvínov10201716:327
  • Play-off
  • Předkolo Play-off
  • Baráž

