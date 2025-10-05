Pardubice přivedly posilu, která ochutnala NHL. Kanaďan sleduje duel s Vítkovicemi
Přetrvávající marodka donutila hokejové Pardubice jednat. Výsledkem je dovoz zámořského materiálu. Dynamo se domluvilo na angažmá s Carsenem Twarynskim. Sedmadvacetiletý rodák z Calgary byl toho času bez práce, 188 cm vysoký křídelní útočník s levým držením hole by mohl naskočit poprvé v pátek ve šlágru na Spartě. Zatím v civilu sleduje nedělní partii s Vítkovicemi. Čím velkému extraligovému týmu pomůže?
To je otázka, na kterou dá odpověď až budoucnost. Na první dobrou při pohledu na Kanaďanovu kariérní historii paf nebudete, ale nikdy nevíte, třeba mu extraliga sedne.
Twarynski je volbou týmu Philadelphia Flyers v třetím kole draftu NHL roku 2016, v minulosti naskočil do 22 duelů elitní světové ligy s bilancí jednoho vstřeleného gólu. Naposledy však za Flyers nastoupil v ročníku 2020/21, v posledních letech se stal cestovním artiklem, od zmiňované doby prošel sedmi kluby, z toho šesti organizacemi v AHL (Lehigh Valley, Charlotte, Coachella Valley, Bridgeport, Abbotsdorf, San Diego), Pardubice jsou jeho osmou štací.
Pro Twarynskiho je česká soutěž druhou evropskou zastávkou v kariéře, v předminulé sezoně si zahrál za vídeňské Capitals v ICEHL. Během 27 utkání pobral 6 gólů, k nimž přidal 7 asistencí. Ale také u něj svítí 13 záporných bodů v hodnocení účasti na ledě.
Pardubicím se rozrostla místnost se zraněnými v pátečním kole v Karlových Varech, odkud si přivezl zranění ruky centr Vladimír Sobotka. Tím se přiřadil k Jiřímu Smejkalovi, jehož rovněž trápí ruka, je po operaci a bude mimo mnoho týdnů. Dlouhodobě je pak out střelec Martin Kaut, jenž se zranil ke konci základní fáze předchozího ročníku a vrátí se někdy během zimy.
Do nedělní bitvy se po dvou absencích naopak vrátil Lukáš Sedlák, jemuž před týdnem v Brně sešívali nastřelený prst na ruce.
|#
|Tým
|Z
|V
|VP
|PP
|P
|Skóre
|B
|1
Č. Budějovice
|11
|8
|0
|0
|3
|41:22
|24
|2
Plzeň
|11
|6
|1
|2
|2
|26:21
|22
|3
Třinec
|10
|5
|2
|1
|2
|33:25
|20
|4
Brno
|11
|6
|0
|2
|3
|31:30
|20
|5
Pardubice
|11
|5
|2
|0
|4
|34:24
|19
|6
K. Vary
|11
|6
|0
|1
|4
|27:25
|19
|7
Liberec
|11
|6
|0
|0
|5
|26:27
|18
|8
Vítkovice
|11
|3
|3
|1
|4
|30:30
|16
|9
Olomouc
|10
|5
|0
|1
|4
|22:25
|16
|10
Sparta
|11
|4
|1
|0
|6
|27:24
|14
|11
M. Boleslav
|11
|4
|0
|0
|7
|23:32
|12
|12
Mountfield
|10
|3
|1
|0
|6
|22:27
|11
|13
Kladno
|11
|1
|1
|2
|7
|20:34
|7
|14
Litvínov
|10
|2
|0
|1
|7
|16:32
|7
- Play-off
- Předkolo Play-off
- Baráž