Pardubice přivedly posilu, která ochutnala NHL. Kanaďan sleduje duel s Vítkovicemi

10
Přetrvávající marodka donutila hokejové Pardubice jednat. Výsledkem je dovoz zámořského materiálu. Dynamo se domluvilo na angažmá s Carsenem Twarynskim. Sedmadvacetiletý rodák z Calgary byl toho času bez práce, 188 cm vysoký křídelní útočník s levým držením hole by mohl naskočit poprvé v pátek ve šlágru na Spartě. Zatím v civilu sleduje nedělní partii s Vítkovicemi. Čím velkému extraligovému týmu pomůže?

To je otázka, na kterou dá odpověď až budoucnost. Na první dobrou při pohledu na Kanaďanovu kariérní historii paf nebudete, ale nikdy nevíte, třeba mu extraliga sedne.

Twarynski je volbou týmu Philadelphia Flyers v třetím kole draftu NHL roku 2016, v minulosti naskočil do 22 duelů elitní světové ligy s bilancí jednoho vstřeleného gólu. Naposledy však za Flyers nastoupil v ročníku 2020/21, v posledních letech se stal cestovním artiklem, od zmiňované doby prošel sedmi kluby, z toho šesti organizacemi v AHL (Lehigh Valley, Charlotte, Coachella Valley, Bridgeport, Abbotsdorf, San Diego), Pardubice jsou jeho osmou štací.

Pro Twarynskiho je česká soutěž druhou evropskou zastávkou v kariéře, v předminulé sezoně si zahrál za vídeňské Capitals v ICEHL. Během 27 utkání pobral 6 gólů, k nimž přidal 7 asistencí. Ale také u něj svítí 13 záporných bodů v hodnocení účasti na ledě.

Pardubicím se rozrostla místnost se zraněnými v pátečním kole v Karlových Varech, odkud si přivezl zranění ruky centr Vladimír Sobotka. Tím se přiřadil k Jiřímu Smejkalovi, jehož rovněž trápí ruka, je po operaci a bude mimo mnoho týdnů. Dlouhodobě je pak out střelec Martin Kaut, jenž se zranil ke konci základní fáze předchozího ročníku a vrátí se někdy během zimy.

Do nedělní bitvy se po dvou absencích naopak vrátil Lukáš Sedlák, jemuž před týdnem v Brně sešívali nastřelený prst na ruce.

23

#TýmZVVPPPPSkóreB
1Č. Budějovice11800341:2224
2Plzeň11612226:2122
3Třinec10521233:2520
4Brno11602331:3020
5Pardubice11520434:2419
6K. Vary11601427:2519
7Liberec11600526:2718
8Vítkovice11331430:3016
9Olomouc10501422:2516
10Sparta11410627:2414
11M. Boleslav11400723:3212
12Mountfield10310622:2711
13Kladno11112720:347
14Litvínov10201716:327
  • Play-off
  • Předkolo Play-off
  • Baráž

