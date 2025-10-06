Předplatné

Zimák ŽIVĚ: Další porážka Sparty, Varaďův rýpanec do Pardubic a Olomouc šokovala!

Hokejisté Sparty se noří do čím dál hlubšího bahna
Olomouc porazila lídra z Českých Budějovic
Kapitán Kladna Miroslav Forman ve svém teprve třetím utkání v kariéře proti "své" Spartě
Čajan držel Litvínov
Václav Varaďa se poprvé od svého vyhazovu vrátil do Pardubic
Útočník Kryštof Hrabík s oslavami gólu proti "své" Spartě rozhodně nešetří
Petr Tomek (vpravo) bojuje o puk
Tipsport extraliga
Další díl pondělního Zimáku ŽIVĚ je tu, tentokrát už od 10:30. Společně s redaktory Sportu Mírou Horákem, Patrikem Czepiecem a Danielem Feketsem zhodnotí poslední extraligové kolo i tradiční host Jaroslav Bednář. A jakým tématům se budou věnovat? Další porážce pražské Sparty, která v neděli podlehla Kladnu 4:5. Okomentují rýpanec trenéra Varadi do Pardubic a rozeberou i Olomouc - ta šokovala, když přerušila vítěznou sérii českobudějovického Motoru.

Prostor bude i na Vaše dotazy. Tak se připojte a zeptejte se na vše, co vás z hokejového světa zajímá.

Zimák ŽIVĚ si můžete pustit také na YouTube.

#TýmZVVPPPPSkóreB
1Č. Budějovice12800442:2524
2Třinec11621236:2623
3Brno12702334:3123
4Plzeň11612226:2122
5Pardubice12520537:2819
6Vítkovice12431434:3319
7K. Vary12601528:2819
8Olomouc11601425:2619
9Liberec12601529:3119
10Sparta12410731:2914
11Mountfield11320626:3013
12M. Boleslav11400723:3212
13Kladno12212725:3810
14Litvínov11201817:357
  • Play-off
  • Předkolo Play-off
  • Baráž

