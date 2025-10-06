Zimák ŽIVĚ: Další porážka Sparty, Varaďův rýpanec do Pardubic a Olomouc šokovala!
Další díl pondělního Zimáku ŽIVĚ je tu, tentokrát už od 10:30. Společně s redaktory Sportu Mírou Horákem, Patrikem Czepiecem a Danielem Feketsem zhodnotí poslední extraligové kolo i tradiční host Jaroslav Bednář. A jakým tématům se budou věnovat? Další porážce pražské Sparty, která v neděli podlehla Kladnu 4:5. Okomentují rýpanec trenéra Varadi do Pardubic a rozeberou i Olomouc - ta šokovala, když přerušila vítěznou sérii českobudějovického Motoru.
Prostor bude i na Vaše dotazy. Tak se připojte a zeptejte se na vše, co vás z hokejového světa zajímá.
Zimák ŽIVĚ si můžete pustit také na YouTube.
|#
|Tým
|Z
|V
|VP
|PP
|P
|Skóre
|B
|1
Č. Budějovice
|12
|8
|0
|0
|4
|42:25
|24
|2
Třinec
|11
|6
|2
|1
|2
|36:26
|23
|3
Brno
|12
|7
|0
|2
|3
|34:31
|23
|4
Plzeň
|11
|6
|1
|2
|2
|26:21
|22
|5
Pardubice
|12
|5
|2
|0
|5
|37:28
|19
|6
Vítkovice
|12
|4
|3
|1
|4
|34:33
|19
|7
K. Vary
|12
|6
|0
|1
|5
|28:28
|19
|8
Olomouc
|11
|6
|0
|1
|4
|25:26
|19
|9
Liberec
|12
|6
|0
|1
|5
|29:31
|19
|10
Sparta
|12
|4
|1
|0
|7
|31:29
|14
|11
Mountfield
|11
|3
|2
|0
|6
|26:30
|13
|12
M. Boleslav
|11
|4
|0
|0
|7
|23:32
|12
|13
Kladno
|12
|2
|1
|2
|7
|25:38
|10
|14
Litvínov
|11
|2
|0
|1
|8
|17:35
|7
- Play-off
- Předkolo Play-off
- Baráž