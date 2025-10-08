ONLINE: Plzeň - Mladá Boleslav. Indiáni se mohou v odloženém zápase dostat do čela
Hokejisté Plzně a Mladé Boleslavi středeční dohrávkou kompletují 12. kolo Tipsport extraligy. Čtvrtí Západočeši mají příležitost stát se novým lídrem soutěže, plný bodový zisk je pošle do čela tabulky. Bruslaři, kteří požádali o odklad původně nedělního utkání kvůli rozsáhlé marodce, se mohou vzdálit poslednímu Litvínovu. Utkání sledujte od 17.30 v ONLINE přenosu na iSportu.
Plzeňští hokejisté vyhráli poslední čtyři zápasy, ztratili v nich jediný bod a i díky tomu drží kontakt s čelem tabulky. Na vedoucí České Budějovice mají svěřenci kouče Josefa Jandače pouze dvoubodové manko. Pro Mladou Boleslav je současné dvanácté místo daleko za očekáváním. Z uplynulých šesti startů Bruslaři vyšli pětkrát naprázdno. Na poslední Litvínov mají k dobru pět bodů, při výhře v základní hrací době by vystřídali na desátém místě Spartu.
|#
|Tým
|Z
|V
|VP
|PP
|P
|Skóre
|B
|1
Č. Budějovice
|12
|8
|0
|0
|4
|42:25
|24
|2
Třinec
|11
|6
|2
|1
|2
|36:26
|23
|3
Brno
|12
|7
|0
|2
|3
|34:31
|23
|4
Plzeň
|11
|6
|1
|2
|2
|26:21
|22
|5
Pardubice
|12
|5
|2
|0
|5
|37:28
|19
|6
Vítkovice
|12
|4
|3
|1
|4
|34:33
|19
|7
K. Vary
|12
|6
|0
|1
|5
|28:28
|19
|8
Olomouc
|11
|6
|0
|1
|4
|25:26
|19
|9
Liberec
|12
|6
|0
|1
|5
|29:31
|19
|10
Sparta
|12
|4
|1
|0
|7
|31:29
|14
|11
Mountfield
|11
|3
|2
|0
|6
|26:30
|13
|12
M. Boleslav
|11
|4
|0
|0
|7
|23:32
|12
|13
Kladno
|12
|2
|1
|2
|7
|25:38
|10
|14
Litvínov
|11
|2
|0
|1
|8
|17:35
|7
- Play-off
- Předkolo Play-off
- Baráž