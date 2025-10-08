Předplatné

ONLINE: Plzeň - Mladá Boleslav. Indiáni se mohou v odloženém zápase dostat do čela

Plzeňská střídačka
Plzeňská střídačkaZdroj: Michal Beranek / Sport
Souboj u mantinelu
Situace před brankou Plzně
Mela před brankou Plzně
Filip Chlapík se snaží ohrozit branku Plzně
Hráči Mladé Boleslavi se radují z vítězství
Autor druhého gólu Steve Moses (vpravo) z Mladé Boleslavi
Hráči Mladé Boleslavi se radují z vítězství
12
Fotogalerie
ČTK, iSport.cz
Tipsport extraliga
Začít diskusi (0)

Hokejisté Plzně a Mladé Boleslavi středeční dohrávkou kompletují 12. kolo Tipsport extraligy. Čtvrtí Západočeši mají příležitost stát se novým lídrem soutěže, plný bodový zisk je pošle do čela tabulky. Bruslaři, kteří požádali o odklad původně nedělního utkání kvůli rozsáhlé marodce, se mohou vzdálit poslednímu Litvínovu. Utkání sledujte od 17.30 v ONLINE přenosu na iSportu.

Sledujte on-lineLIVE
--

Plzeňští hokejisté vyhráli poslední čtyři zápasy, ztratili v nich jediný bod a i díky tomu drží kontakt s čelem tabulky. Na vedoucí České Budějovice mají svěřenci kouče Josefa Jandače pouze dvoubodové manko. Pro Mladou Boleslav je současné dvanácté místo daleko za očekáváním. Z uplynulých šesti startů Bruslaři vyšli pětkrát naprázdno. Na poslední Litvínov mají k dobru pět bodů, při výhře v základní hrací době by vystřídali na desátém místě Spartu.

#TýmZVVPPPPSkóreB
1Č. Budějovice12800442:2524
2Třinec11621236:2623
3Brno12702334:3123
4Plzeň11612226:2122
5Pardubice12520537:2819
6Vítkovice12431434:3319
7K. Vary12601528:2819
8Olomouc11601425:2619
9Liberec12601529:3119
10Sparta12410731:2914
11Mountfield11320626:3013
12M. Boleslav11400723:3212
13Kladno12212725:3810
14Litvínov11201817:357
  • Play-off
  • Předkolo Play-off
  • Baráž

Začít diskuzi

Hokej 2025

Česká hokejová reprezentace
Výsledky MS v hokeji 2025ZOH hokejReprezentace

Česká hokejová extraliga

Přestupy v Extralize ONLINE

NHL

Přestupy NHL

Hokej výsledky * Reprezentace

Doporučujeme

Články z jiných titulů