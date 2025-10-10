Nedvěd? Nejen oddaný sparťan. Zažil Asii, mediální masáž i nápor fanoušků dobře zná
Velký sparťan, dvojnásobný šampion české ligy, ale také bývalý stabilní obránce, jehož hokejové touhy zavály třeba do Jižní Koreje. To je Jaroslav Nedvěd, po konci Pavla Grosse nový trenér extraligového mužstva z Prahy. Na střídačce se poprvé představí už v pátek proti Pardubicím – tedy jako hlavní velitel. Pozici asistenta ve Spartě zastával tři sezony převážně vedle Němce Uweho Kruppa. Koho si rudý kolos ve výsledkovém zmaru nabrnkl do stěžejní role?
V uplynulém roce byl Jaroslav Nedvěd vnímaný převážně jako úspěšný kouč mladého litoměřického týmu z první ligy, který Spartě pravidelně dodával hráče v případě marodky hlavního týmu. I tak dokázal Stadion pod vedením bratra někdejšího generálního manažera reprezentace Petra Nedvěda překvapovat a v Maxa lize uhrál semifinále.
Vztah se sportovním ředitelem Sparty Tomášem Divíškem má Jaroslav Nedvěd dlouhodobější, takže z tohoto pohledu dává jeho angažování absolutní smysl. Mimo známostí z hráčské kariéry oba muže dříve pojil společný projekt v Letňanech, které zvedali ze čtvrté nejvyšší soutěže. Právě tam si poprvé vyzkoušeli vztah funkcionář – trenér. Symbióza přirozeně postupovala na farmě v Litoměřicích a přerostla až v čerstvé spojení na Spartě.
„Myslím, že jsme silní v tom, že i když oba máme jiný názor, jsme schopní si ho říct,“ popisoval v září Nedvěd exkluzivně pro Sport svoje napojení na Divíška. „Ku prospěchu věci jsme schopní problém vyřešit, aby to fungovalo, abychom udělali rozhodnutí. Ne že si každý bude stát za svým, a teď se budeme dlouze dohadovat, kdo má pravdu. Máme společný cíl, umíme se dohodnout.“
Zatímco dosud bylo onou metou správné fungování zálohy z Litoměřic, v době hluboké sparťanské krize v úvodu extraligové sezony povyskočil Nedvěd o patro výš. Začíná znovu pracovat pro pražský velkoklub, jemuž odevzdal dekádu aktivní kariéry na pozici obránce.
Mediální masáž a nápor očekávání fanoušků tudíž dobře zná. „Když to mám říct narovinu, já jsem s tím problém nemíval. Ale vím, že doba je dneska jiná. Současná generace je asi malinko křehčí, tyto věci se vyskytují ve větší míře a je obecně dobře, když klukům bude umět někdo pomoct. Nejen sparťanům. Za nás se to řešilo malinko jinak,“ vyprávěl letos šestapadesátiletý odborník.
Za svou bohatou kariéru nasbíral řadu zkušeností, tou jasně nejexotičtější byl „výlet“ do Jižní Koreje, kde společně se současným asistentem Patrikem Martincem prožil dva roky. V asijském Anjangu byl tehdy i s dalšími krajany a pocítil změnu kulturních návyků, kterých se pak zpátky doma zbavoval jen s obtížemi.
„Když jsme šli v Asii do jakéhokoliv obchodního domu nebo krámu, hostesky nebo majitel se skoro do půl těla uklonili, pozdravili. Byl jsem na to tak navyklý, že jsem to opětoval. A když jsme přiletěli na Vánoce do Česka, šli jsme nakupovat do Letňan, kde stály hostesky s letáčky na vánoční trhy. Já jsem se automaticky uklonil devatenáctiletým holkám, které na mě koukaly jak na blázna,“ smál se Nedvěd při vzpomínce.
Dva mistrovské poháry se Spartou sebral jako hráč v letech 2000 a 2002, kdy už měl za sebou pokusy v zámoří i ve Finsku, později si zahrál také v Rusku. Výrazné ambice má také v trenérské branži. V létě dostal laso z Litvínova, ale bez předem domluvených asistentů nechtěl podstupovat přílišné riziko. Teď se kromě Martince dočkal spolupráce s Valdemarem Jirušem, bývalým spoluhráčem.
Dosud Nedvěd pracoval také jako asistent reprezentace do 18 let, hokej je pro něj celoživotní láskou a prioritou. „Už táta byl hokejista, takže ten sport se pro mě stal největší zábavou. A postupným vývojem, jak jsem sám hrál, přicházely emoce. Dodneška mě hokej dokáže ovlivnit. Nemusí to být jenom zápas, ale už dobrej kvalitní trénink mi udělá hezký den,“ přiznal kouč.
|#
|Tým
|Z
|V
|VP
|PP
|P
|Skóre
|B
|1
Plzeň
|12
|7
|1
|2
|2
|28:21
|25
|2
Č. Budějovice
|12
|8
|0
|0
|4
|42:25
|24
|3
Třinec
|11
|6
|2
|1
|2
|36:26
|23
|4
Brno
|12
|7
|0
|2
|3
|34:31
|23
|5
Pardubice
|12
|5
|2
|0
|5
|37:28
|19
|6
Vítkovice
|12
|4
|3
|1
|4
|34:33
|19
|7
K. Vary
|12
|6
|0
|1
|5
|28:28
|19
|8
Olomouc
|11
|6
|0
|1
|4
|25:26
|19
|9
Liberec
|12
|6
|0
|1
|5
|29:31
|19
|10
Sparta
|12
|4
|1
|0
|7
|31:29
|14
|11
Mountfield
|11
|3
|2
|0
|6
|26:30
|13
|12
M. Boleslav
|12
|4
|0
|0
|8
|23:34
|12
|13
Kladno
|12
|2
|1
|2
|7
|25:38
|10
|14
Litvínov
|11
|2
|0
|1
|8
|17:35
|7
- Play-off
- Předkolo Play-off
- Baráž