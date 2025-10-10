Dusno v Litvínově! Hynek ven, znělo stadionem po další prohře. Fandům rozumím, řekl kouč
Prořídlý kotel, projevy proti vedení klubu a těžkooděnci před vstupem do VIP prostor litvínovského zimáku. Zápas mezi Vervou a Kladnem končil v hodně napjaté atmosféře. Domácí nenakopl očekávaný návrat lídra Ondřeje Kašeho, s Rytíři padli 1:3 a zapsali šestou porážku v řadě. Trpělivost došla fanouškům, kteří na tribuně rozjeli pokřiky proti generálnímu řediteli Pavlu Hynkovi. „Vnímám litvínovské fandy jako jedny z nejlepších u nás i jedny z nejemotivnějších. Rozumím jim. Na vyjádření svých emocí mají nárok,“ komentoval po zápase kouč Michal Broš.
Do konce zápasu zbývalo pořád třináct minut, pohled do litvínovského kotle nabízel smutnou podívanou. Prořídlé ochozy, hloučky posedávajících na schodech. Fandové nad oblíbeným klubem nezlomili hůl, jak by se mohlo zdát, pouze se přemístili za protější branku a zblízka začali skandovat na VIP tribunu, kde seděl generální ředitel Pavel Hynek.
„Hynek ven!“ zaznívalo z hrdel domácích fanoušků, později se přidal i pokřik „Kur*íte Chezu.“ Rozzuření příznivci neopomněli zmínit ani minulost klubového šéfa a hlavního trenéra. K pokřiku „Sparta za*ebaná je“ se s chutí přidal i hostující kotel.
„Rozumím jim. V domácích zápasech máme hroznou úspěšnost a nejsme schopni jim doručit radost v podobě gólů a vítězství,“ řekl k náladě fanoušků Broš. „Popravdě to moc nevnímám, soustředím se sám na sebe, mluvím s kluky na střídačce. Tohle jde trošičku mimo mě,“ dodal Ondřej Kaše.
Broš má pořád chuť
Hlavní opora týmu naskočila do zápasu poprvé v sezoně, utkání odehrála naposledy 28. února. Následovala léčba zlomenin v obličeji a později také operace kolena. Spoluhráči i fanoušci vyhlíželi Kašeho návrat jako příchod spasitele, ale ani zkušený reprezentant černou sérii neprolomil.
„Těžké, klasický protrápený první zápas po dlouhé době. Vracel jsem se strašně natěšený, bohužel výsledek 1:3. Snažil jsem se dát klukům nový impuls tím, že půjdu hrát, bohužel to ještě nevyšlo. Některé věci trochu přehráváme, je to klasickou nepohodou. Ale myslím, že dnešní zápas tak úplně špatný nebyl,“ hodnotil Kaše.
Kladno odskočilo v první třetině střelou Kellyho Klímy, soupeřovu nepohodu potrestalo i krátce po přestávce. Verva nevyužila přesilovku a z brejku udeřil Tristen Robins. Krátce nato se radoval Klíma podruhé. Litvínov odpověděl až v závěru a na dně tabulky už ztrácí šest bodů.
Objevovat se proto začínají i otázky, zda má tým dál vést Michal Broš se zbytkem realizačního týmu. Má pořád chuť do práce s tápajícím mužstvem? „Rozhodně. Jsem součástí stavu a vývoje. Jednoznačně svůj díl odpovědnosti vnímám a beru. Všichni v kabině každý den děláme maximum s nejlepším vědomím a svědomím,“ ujišťoval domácí trenér. V neděli s týmem přivítá mistrovskou Kometu.
|#
|Tým
|Z
|V
|VP
|PP
|P
|Skóre
|B
|1
Č. Budějovice
|13
|9
|0
|0
|4
|46:27
|27
|2
Třinec
|12
|7
|2
|1
|2
|39:27
|26
|3
Brno
|13
|8
|0
|2
|3
|36:32
|26
|4
Plzeň
|12
|7
|1
|2
|2
|28:21
|25
|5
Pardubice
|13
|6
|2
|0
|5
|43:31
|22
|6
Vítkovice
|12
|4
|3
|1
|4
|34:33
|19
|7
K. Vary
|13
|6
|0
|1
|6
|29:31
|19
|8
Olomouc
|12
|6
|0
|1
|5
|26:28
|19
|9
Liberec
|13
|6
|0
|1
|6
|31:35
|19
|10
Mountfield
|12
|3
|3
|0
|6
|29:32
|15
|11
Sparta
|13
|4
|1
|0
|8
|34:35
|14
|12
Kladno
|13
|3
|1
|2
|7
|28:39
|13
|13
M. Boleslav
|13
|4
|0
|1
|8
|25:37
|13
|14
Litvínov
|12
|2
|0
|1
|9
|18:38
|7
- Play-off
- Předkolo Play-off
- Baráž