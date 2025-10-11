Flekův gól č. 8. Mám toho plné zuby. Doslova, smál se. Reprezentaci neodmítne
Na osm gólů navýšil Jakub Flek své střelecké konto v sezoně a pomohl Kometě k venkovnímu triumfu 2:1 v Olomouci. „Strašně těžké. Od nás to byl takový dieselák,“ ulevil kapitán extraligového mistra, který nastoupil s lehce oteklou tváří. Ve středu mu vytrhli dvě osmičky.
Máte toho plné zuby?
„Doslova. (úsměv) Jsem bolavý, mám nateklou hubu. Na střídačce jsem si ji ledoval… Je vidět, že je toho hodně. Zraněné máme my i ostatní týmy. Je to dané únavou. Tělo je od startu sezony v záhulu. Ale je to pro všechny stejné.“
Neuvažujete, že byste se omluvil z reprezentace, abyste mohl v pauze nabrat síly?
„Určitě ne. Pokud jsem byl zdravý, nároďák jsem nikdy neodmítl. Když o mě trenéři projeví zájem, pojedu kdykoliv.“
Houževnatá Olomouc vám dala zabrat, co?
„Na začátku měl soupeř obrovský tlak. Velký kredit Kávecovi (Janu Kavanovi) v bráně, který to ustál a dal nám šanci vyhrát. Naštěstí jsme dali ve třetí třetině nějaké góly. Aspoň tak. Konečně jsme si pomohli přesilovkou a pak to kluci krásně sehráli. Kosák (Jakub Kos) to zatáhl a dal to Hynku Zohornovi, který to z jedničky propálil. Super. Máme důležité body. Je nereálné, abychom to válcovali dvaapadesát zápasů. Musíme dělat dobré věci a odrážet se od nich dál a dál.“
Co ty vaše branky? Máte jich už osm.
„Nikdo není stroj. Kdybych měl gól na zápas, asi jsem v Rangers.“ (úsměv)
Rozhovor pokračuje pod infografikouVypadl vám v přesilovkové pětce zraněný Arttu Ilomäki. Museli jste pracovat znova na souhře?
„Je to celkem rozdíl. Arttu je pravák. Nahradil ho levák Tomáš Zohorna. Zdá se, že je to malinký rozdíl, ale v některých signálech to udělá docela dost. Na druhou stranu jsme všichni dost zkušení, abychom se s tím vyrovnali. Přesilovky jsme sehráli dobře. I proti Varům jsme měli několik fakt dobrých šancí. Jenom nám to tam prostě nepadlo. Teď jsme to konečně odšpuntovali.“
Od poloviny utkání už vám jely nohy, že?
„Přesně tak. Zpočátku byl soupeř na koni. V prvních pár střídáních nás zavřel. Dostávali jsme se do toho pomalu. Byl to takový dieselák, jak se říká. O to déle jsme zase vydrželi.“
Z Olomouce není žádný odpadlík, jak leckdo předpokládal.
„Jasně. Jsou tam nějaké změny, ale jádro kluků jako jsou Nahec (Lukáš Nahodil) a Navrc (Jakub Navrátil) zůstalo. Ty kluky známe, mají hodně prostoru. Jsou šikovní, dobře bruslí. Olomouc hraje aktivní hokej. Tady je to vždycky nepříjemné a specifické. Určitě jsem netipoval, že se bude motat někde dole.“
Chybí vám beci v čele s Filipem Králem?
„Samozřejmě. Filip je hodně ofenzivní. Brandon (Davidson) je zase defenzivní pilíř. Schází i Bárt (Tomáš Bartejs). Na nějakou dobu vypadli Arttu, Lukáš Cingel. Jsme polepení, ale na nic se nebudeme vymlouvat.“
K týmu se o víkendu připojí kanadský útočník Brendan O´Donnell. Co o něm víte?
„Pamatuju si ho, když hrál za Kladno a já byl ve Varech. V Německu měl skvělá čísla. V každé sezoně dával přes dvacet gólů. Věřím, že bude platný. Je to zkušený hráč. V pátek už prý byl v kabině, byť jsme se nepotkali. Měl pěknou kariéru a doufám, že ještě bude mít. S námi.“
|#
|Tým
|Z
|V
|VP
|PP
|P
|Skóre
|B
|1
Č. Budějovice
|13
|9
|0
|0
|4
|46:27
|27
|2
Třinec
|12
|7
|2
|1
|2
|39:27
|26
|3
Brno
|13
|8
|0
|2
|3
|36:32
|26
|4
Plzeň
|12
|7
|1
|2
|2
|28:21
|25
|5
Pardubice
|13
|6
|2
|0
|5
|43:31
|22
|6
Vítkovice
|12
|4
|3
|1
|4
|34:33
|19
|7
K. Vary
|13
|6
|0
|1
|6
|29:31
|19
|8
Olomouc
|12
|6
|0
|1
|5
|26:28
|19
|9
Liberec
|13
|6
|0
|1
|6
|31:35
|19
|10
Mountfield
|12
|3
|3
|0
|6
|29:32
|15
|11
Sparta
|13
|4
|1
|0
|8
|34:35
|14
|12
Kladno
|13
|3
|1
|2
|7
|28:39
|13
|13
M. Boleslav
|13
|4
|0
|1
|8
|25:37
|13
|14
Litvínov
|12
|2
|0
|1
|9
|18:38
|7
- Play-off
- Předkolo Play-off
- Baráž